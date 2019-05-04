2019-05-04T09:56:09+03:00
Происшествия

В Мурманске у жилых домов нашли противопехотную мину

Из-за опасной находки оцепили улицу Маяковского
Мария ПАШЕНКОВА
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Учебную противопехотную мину нашли на улице Маяковского. Фото: "Мурманск ДТП ЧП"Учебную противопехотную мину нашли на улице Маяковского. Фото: "Мурманск ДТП ЧП"
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В последнее время в Мурманске часто оцепляют улицы из-за подозрительных находок или эвакуируют торговые центры, больницы и другие здания из-за сообщений об угрозе взрыва.

Но в 90% случаев все это ложна тревога из-за сбоя в работе сигнализации или обычных сумок и пакетов, которые бдительные прохожие решили проверить. Но 3 мая повод был серьезный. На улице Маяковского у дома №27 нашли... противопехотную мину. Наследие Великой Отечественной войны, как предположили сначала, лежал в опасной близости от жилых домов, хотя ближе всего она находилась к нежилым постройкам.

На место сразу были вызваны экстренные службы, а улицу оцепили.

- На месте происшествия работали сотрудники следственно-оперативной группа и Росгвардии. Подозрительное устройство было изъято для дальнейшего обезвреживания, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Впрочем, быстро жители улицы Маяковского выдохнули: мина оказалась учебной и взорваться не могла.

Напомним, в Мончегорске тоже у жилых домов собака на прогулке выкопала мину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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