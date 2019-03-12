В Мончегорске в лесу у жилых домов собака выкопала мину

СЕГОДНЯ 10:31 2019-03-12T10:31:40+03:00

Мину без взрывателя у жилых домов выкопала собака [снимок носит иллюстративный характер] Фото: архив "КП"

Обезвреживать снаряд будут военные из Алакуртти

Изменить размер текста: A A

В Мончегорске в данные минуты оцеплен участок вблизи дома №28 на улице Кондрикова.

Как стало известно "КП", около 21.00 12 марта здесь в лесном массиве обнаружили артиллерийскую мину. Ее из снега выкопала собака, с которой гулял хозяин.

К счастью, снаряд времен Великой Отечественной войны оказался без взрывателя, угрозы для жизни местных жителей нет.

В Мончегорск уже выехали военнослужащие Алакуртти, которые займутся уничтожением мины.

Считается, что город почти не тронула война. Однако и он подвергался бомбежкам, т.к. враг хотел истребить комбинат "Североникель", который почти сразу был эвакуирован на Урал. И мина может быть эхом тех бомбежек.

Так, 9 июня 2010 года в промышленном районе Мончегорска нашли авиационную бомбу типа ФАБ-50 немецкого производства времен Великой Отечественной войны.

ИСТОЧНИК KP.RU