В Мончегорске в лесу у жилых домов собака выкопала мину
В Мончегорске в данные минуты оцеплен участок вблизи дома №28 на улице Кондрикова.
Как стало известно "КП", около 21.00 12 марта здесь в лесном массиве обнаружили артиллерийскую мину. Ее из снега выкопала собака, с которой гулял хозяин.
К счастью, снаряд времен Великой Отечественной войны оказался без взрывателя, угрозы для жизни местных жителей нет.
В Мончегорск уже выехали военнослужащие Алакуртти, которые займутся уничтожением мины.
Считается, что город почти не тронула война. Однако и он подвергался бомбежкам, т.к. враг хотел истребить комбинат "Североникель", который почти сразу был эвакуирован на Урал. И мина может быть эхом тех бомбежек.
Так, 9 июня 2010 года в промышленном районе Мончегорска нашли авиационную бомбу типа ФАБ-50 немецкого производства времен Великой Отечественной войны.
ИСТОЧНИК KP.RU