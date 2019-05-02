В районе Кандалакши нашли тело пропавшего без вести 64-летнего рыбака

СЕГОДНЯ 13:53 2019-05-02T14:06:32+03:00

Пожилой мужчина провалился под лед, избежал утопления, но, к сожалению, не совладал с холодом

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Май в Мурманской области всегда начинается с морозов и ветров. Это сказывается на температуре воды в региональных водоемах - она экстремально низкая. А лед при этом очень хрупкий и выходить на него ни в коем случае нельзя.

Все эти погодные условия сыграли роковую роль в судьбе заполярного рыбака. Пожилой мужчина попал в экстремальную ситуацию и скончался раньше, чем подоспела помощь.

Житель Кандалакши отправился порыбачить за город еще 30 апреля. В этот же день он позвонил жене и сказал, что собирается домой в ближайшее время. Увы, мужчина не вернулся в этот же день, в результате чего обеспокоенные родственники обратились к спасателям и полицейским - началась поисковая операция. Завершиться ей будет суждено трагически.

- 2 мая около 2-х часов ночи, в акватории реки Канда, примерно в 100 метрах от берега, было обнаружено тело мужчины. Лед местами стаял, поэтому на реке образовались полыньи. В одной из них обнаружили пропавшего мужчину. Тело находилось на поверхности воды. Проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза, - пояснила «КП» старший помощник руководителя следственного управления Мурманска по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

По предварительным данным, 64-летний северянин умер от переохлаждения. Признаков утопления не выявлено. Стоит еще раз отметить, что выходить на весенний лед в Мурманской области строго запрещено. Как показали недавние трагические события, это вопрос жизни и смерти...

ИСТОЧНИК KP.RU