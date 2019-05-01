Под Кандалакшей ищут рыбака, который собирался домой, да так и не вернулся

СЕГОДНЯ 18:08 2019-05-01T18:08:06+03:00

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Год от года спасатели предупреждают, весенний лед смертельно опасен и никакая даже самая вкусная рыба не стоит того, чтобы рисковать жизнью, но все равно находятся любители адреналина, уверенные, что их-то беда обойдет стороной.

- Минувшей ночью на озере в районе реки Канды пропал рыбак. В полночь он отзвонился, что выезжает домой, но ни утром, ни днем так и не появился. Обеспокоенные родственники поехали его искать и обнаружили на берегу озера, где он рыбачил, машину рыбака, - пишет группа «КАНДАЛАКША ОНЛАЙН».

Поиски пропавшего мужчины продолжаются. Местные жители не исключают вероятности, что рыбак мог провалиться под лед. Весна на Кольском полуострове в самом разгаре и почти везде уже появились большие проталины.

Напомним, в конце апреля жертвой весеннего льда стал рыбак в Ловозеро. Мужчина провалился на снегоходе под лед на реке Вороньей вместе с тремя товарищами. Друзья смогли выбраться, а рыбак погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU