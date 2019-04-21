2019-04-21T12:29:25+03:00
Происшествия

В Ловозере четыре человека на снегоходе провалились под лед

ЧП случилось около часа ночи
Мария ПАШЕНКОВА
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Снегоход с пассажирами и водителем провалился под лед в Ловозерском районе.Снегоход с пассажирами и водителем провалился под лед в Ловозерском районе.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Около часа ночи 21 апреля спасателям поступил тревожный звонок: в Ловозерском районе снегоход с санями провалился под лед. В нем находились четыре человека, которые оказались в ледяной воде.

- На место выехали спасатели аварийно-спасательной службы Мурманской области при Управлении ГОЧС и ПБ и из Мурманского поисково-спасательного отряда Арктического комплексного аварийно-спасательного центра, - рассказали в МЧС по Мурманской области.

При этом точное место, возраст и состояние пострадавших, обстоятельства происшествия не сообщаются. "КП" будет следить за новой информацией.

Спасатели напоминают, что в некоторых городах Мурманской области выход на водоемы уже запрещен. Весенний лед опасен тем, что кажется прочным, но на самом деле иглистый и рыхлый. Самый опасный - "ноздреватый" и тонкий прозрачный, покрытый снегом. На лед лучше не выходить по одиночке, при этом лучше держаться на расстоянии около пяти метров друг от друга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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