В Ловозере четыре человека на снегоходе провалились под лед
Около часа ночи 21 апреля спасателям поступил тревожный звонок: в Ловозерском районе снегоход с санями провалился под лед. В нем находились четыре человека, которые оказались в ледяной воде.
- На место выехали спасатели аварийно-спасательной службы Мурманской области при Управлении ГОЧС и ПБ и из Мурманского поисково-спасательного отряда Арктического комплексного аварийно-спасательного центра, - рассказали в МЧС по Мурманской области.
При этом точное место, возраст и состояние пострадавших, обстоятельства происшествия не сообщаются. "КП" будет следить за новой информацией.
Спасатели напоминают, что в некоторых городах Мурманской области выход на водоемы уже запрещен. Весенний лед опасен тем, что кажется прочным, но на самом деле иглистый и рыхлый. Самый опасный - "ноздреватый" и тонкий прозрачный, покрытый снегом. На лед лучше не выходить по одиночке, при этом лучше держаться на расстоянии около пяти метров друг от друга.
ИСТОЧНИК KP.RU