2019-04-15T17:37:50+03:00
Общество

В Кандалакше запрещают выходить на озерный и речной лед

В связи с потеплением «белый панцирь» стал нестабильным и даже опасным по всему Заполярью
Иван ПЕТРОВ
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Прогулка по льду грозит попаданием в такую вот ситуацию. И это еще в лучшем случае...Прогулка по льду грозит попаданием в такую вот ситуацию. И это еще в лучшем случае...Фото: Евгения ГУСЕВА
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Зима в Заполярье неохотно сдает позиции, но даже в Мурманской области начинает теплеть. День ото дня температура все наглее отвоевывает плюс. Вопреки снегопадам и холодному ветру, на деревьях распускаются почки.

А еще тает снег и лед. Это означает, совсем скоро у спасателей прибавиться работы. Они будут отлавливать по всем водоемам Мурманской области несчастных «робинзонов», которых унесло на ледовой полынье. Дело в том, что «белый панцирь» становится очень хрупким, и выходить на него смертельно опасно. На юге Мурманской области уже вступает в силу соответствующий запрет.

- В соответствии с распоряжением администрации Кандалакшского района, с 15 апреля 2019 года запрещен выход граждан и выезд техники на лед водных объектов, - сообщает администрация Кандалакши.

Это заявление распространяется на практически все районные реки и озера, а также Кандалакшский залив. Присоединяется к данному призыву и ГУ МЧС по Мурманской области. Причем, спасатели напоминают о недопустимости выхода на лед всем жителям региона, а не только кандалакшанам. И неспроста!

Даже на севере Заполярья, в Мурманске и Североморске, лед уже стал нестабильным и рыхлым. Проваливается он безо всяких предупредительных трещин. Это грозит человеку неминуемой гибелью в холодной воде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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