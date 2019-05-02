Прокуратура обжаловала приговор экс-заместителю губернатора Игорю Бабенко

СЕГОДНЯ 08:25 2019-05-02T08:25:03+03:00

Изменить размер текста: A A

По мнению защиты - слишком строго, по мнению обвинения - недостаточно сурово. Мурманскому областному суду предстоит пересмотреть решение Октябрьского суда по делу Игоря Бабенко.

Напомним, приговор ему вынесли 17 апреля. Трое подчиненных бывшего заместителя губернатора - Георгий Благодельский, Сергей Келлер, Эдуард Никрашевский - получили условные сроки. И только Игорь Бабенко - реальный. Ему определили 3,5 года колонии общего режима. На деле сидеть придется меньше, ведь из этого срока вычтут время, проведенное в СИЗО и на домашнем аресте.

Защита Игоря Бабенко расценила такое наказание слишком суровым и подала апелляцию.

В свою очередь прокуратура будет требовать ужесточения. Дело в том, что в ходе судебного процесса статья, по которой обвиняли чиновника, была переквалифироварована. Сначала его обвиняли в "Злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия", но позже тяжкие последствия суд не обнаружил. Хотя, как уточнили в прокуратуре, в силу того, что бюджет региона дефицитный, 8 миллионов ущерба по нему сильно ударили.

ИСТОЧНИК KP.RU