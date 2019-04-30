В Мурмашах вернули на рельсы сошедшие вагоны

СЕГОДНЯ 15:13 2019-04-30T15:13:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Проезд открыт! В микрорайоне Мурмашей Причальный оперативно ликвидировали последствия аварии на частных железнодорожных путях. Напомним, днем в воскресенье несколько вагонов товарного поезда сошли с рельсов. Состав устоял на колесных парах, но проезд на улицу Молодежную перегородил, жители которой не остались отрезанными от остального мира только благодаря объездной грунтовке, известной в народе как «колхозка». Собственник путей попросил дать 48 часов на ликвидацию ЧП, но рабочие справились раньше.

- Поступило сообщение о том, что железнодорожный переезд в Причальном освобожден от сошедших с рельсов вагонов. Проезд для автотранспорта открыт, - сообщили утром в Единой дежурно-диспетчерской службе Кольского района.

А в сети появилось видео, как железнодорожники выводят обратно на рельсы сошедшие вагоны. На ролике отчетливо видно, как локомотив начинает потихонечку тянуть "убежавший" вагон, а тот сначала заезжает на специальное приспособление, а потом, проскакивая его, встает на рельсы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/706238" frameborder="0"></iframe> В Мурмашах вернули на рельсы "убежавшие" вагоны.28 апреля несколько товарных вагонов сошли с железнодорожных путей в микрорайоне Мурмашей Причальном. Железнодорожники вернули их на место с помощью специального приспособления. Автор: Алексей Прониченко! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU