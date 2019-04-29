В Мурмашах с рельсов сошли несколько товарных вагонов

СЕГОДНЯ 11:50 2019-04-29T11:50:18+03:00

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Минувшие выходные не обошлись без ЧП. Напомним, 28 апреля в 20:20 в Мурманске на одном из самых оживленных перекрестков столкнулись две иномарки, водители которых решили проскочить на красный. А несколькими часами ранее в микрорайоне Причальный в Мурмашах с рельсов сошли несколько вагонов товарного поезда. К счастью, состав смогу устоять и не перевернуться.

- В Причальном уже полдня перекрыт единственный заезд к улице Молодежная. Пешеходам также не пройти. Вопрос, почему за путями не общего пользования никто не хочет следить. «Хозяин»-то есть, а если ЧП какое? Конечно, есть объезд, в простонародье «колхозка», но все же, - сообщили об инциденте местные жители в группе «Мурманск ДТП ЧП».

Ситуация не из приятных, но сказать, что микрорайон остался отрезан от большого мира нельзя.

- Я вчера лично проехал по этой «колхозке». Проезд по этой дороге возможен и на период локализации аварии подъезд на улицу Молодежную обеспечен. По информации, которую нам предоставили собственник железнодорожных путей, на устранение последствий ЧП понадобится сутки или двое, - сообщил «КП» начальник Управления городского хозяйства Мурмашей Александр Письмак.

Как отметили в пресс-службе Октябрьской железной дороги, авария произошла на частных подъездных путях, на движение поездов она никак не отразится и за помощью в ликвидации в РЖД никто не обращался.

ИСТОЧНИК KP.RU