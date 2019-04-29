В Мурманске перекресток на проспекте Кольском не поделили две иномарки, водители которых проехали на красный

СЕГОДНЯ 10:29 2019-04-29T10:29:40+03:00

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Вечер Светлого Христово Воскресенья в столице Заполярья был омрачен аварией на одном из самых оживленных перекрестков города. К слову, оба водители, уповая видимо на Божью благодать, пытались проскочить на красный

- 28 апреля в 20:20 в районе дома №152а по проспекту Кольскому произошло ДТП. 28-летний водитель Toyota ехал со стороны переулка Якорный в направлении улице Кооперативной и выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. В это же время 20-летнйи водитель Audi поворачивал со стороны улицы Кооперативной налево также на красный, - рассказывают подробности аварии в отдельном батальоне ДПС ГИБДД по Мурманску.

По словам очевидцев, «немец» выехал на перекресток под желтый сигнал светофора и завершал маневр. Тем не менее, удара с японской иномаркой избежать не удалось. Пассажирка 26-летняя пассажирка Toyota после аварии вышла из машины и упала в обморок. Ей на помощь пришли очевидцы, которые укутали девушку и вызвали экстренные службы. Уже в больнице пострадавшей оказали помощь амбулаторно и отпустили домой.

- Убедительная просьба к водителям неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и очередность проезда перекрестков. Не забывайте, что желтый сигнал светофора тоже является запрещающим. Кроме того, в связи с появлением солнца, садясь за руль, не забывайте надевать солнцезащитные очки, - просят в дорожной полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU