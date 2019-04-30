2019-04-30T12:43:19+03:00
Происшествия

В Магнититах талая вода смыла дорогу

Мурманскавтодор обещает оперативно ликвидировать промоину, а как позволит погода, восстановить и асфальт [видео]
Елена МОЛОДЦОВА
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Вода изрядно постаралсь ликвидировать последствия человеческого вмешательства в природу. Фото: соцсетиВода изрядно постаралсь ликвидировать последствия человеческого вмешательства в природу. Фото: соцсети
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Еще одному населенному пункту грозит изоляция от большого мира. Напомним, 28 апреля в микрорайоне Мурмашей Причальном с рельсов сошло несколько товарных вагонов. Связь с внешним миром жителей улицы Молодежной не прервалась только благодаря объездной дороге, известной в народе как «колхозка». Теперь в изоляции могут остаться Магнититы.

Талые воды, которые разлились широкой рекой, стали подмывать дорогу, ведущую на станцию. Бурный поток буквально смывал куски асфальта, грозя отрезать Магнититы от большого мира. Видео в соцсети выложили местные жители, но, как оказалось, тревогу они забили слишком поздно.

- Размытие дорожного полотна произошло из-за резкого потепления. Водоотводные сооружения не справились с бурным потоком талых вод. Подрядчик отреагировал незамедлительно. Еще 26 апреля промоину остыпали, а поток талых вод отвели. Асфальт будет восстановлен на этом участке в сезон летних ремонтов, пока в ночное время сохраняются отрицательные температуры и сделать это невозможно, - объяснил заместитель начальника Мурманскавтодора Юрий Касьянов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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