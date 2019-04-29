Жители Мурманской области задолжали по ипотеке 35,5 миллиарда рублей
Не так давно аналитики высчитали, что северянам надо всего 27 месяцев, чтобы полностью закрыть ипотеку на двушку. Звучит хорошо, только вот сложно найти наших земляков, которые бы уложились в такой срок. Ведь для этого надо как минимум получать среднюю зарплату по региону (почти 60 тысяч рублей в месяц) и всю ее отдавать на погашение займа.
Поэтому северянам приходится тянуть эту лямку не один год. В Центробанке точно знают, сколько времени уходит на это и сколько денег еще не выплачено.
- В 2018 году в Мурманской области выдано 8 295 ипотечных жилищных кредитов, что в 1,3 раза больше, чем годом ранее. Средний размер ипотечного кредита составил 1,9 миллиона рублей, срок погашения - 14 лет 4 месяца. Рост ипотечного кредитования связан со снижением с начала 2018 года средневзвешенной ставки по ипотечным кредитам с 9,67% годовых в январе до 9,59% годовых в декабре, - сообщает Банк России.
При этом наученные горьким опытом 2013 года, северяне перестали брать ипотеку в валюте. Всего северяне должны банкам по ипотечным платежам 35,5 миллиарда рублей. Большинство жителей региона исправно вносит деньги, ведь только 0,8% от всех суд имеют просрочку.
ИСТОЧНИК KP.RU