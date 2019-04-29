Жители Мурманской области задолжали по ипотеке 35,5 миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 15:44 2019-04-29T15:44:07+03:00

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Не так давно аналитики высчитали, что северянам надо всего 27 месяцев, чтобы полностью закрыть ипотеку на двушку. Звучит хорошо, только вот сложно найти наших земляков, которые бы уложились в такой срок. Ведь для этого надо как минимум получать среднюю зарплату по региону (почти 60 тысяч рублей в месяц) и всю ее отдавать на погашение займа.

Поэтому северянам приходится тянуть эту лямку не один год. В Центробанке точно знают, сколько времени уходит на это и сколько денег еще не выплачено.

- В 2018 году в Мурманской области выдано 8 295 ипотечных жилищных кредитов, что в 1,3 раза больше, чем годом ранее. Средний размер ипотечного кредита составил 1,9 миллиона рублей, срок погашения - 14 лет 4 месяца. Рост ипотечного кредитования связан со снижением с начала 2018 года средневзвешенной ставки по ипотечным кредитам с 9,67% годовых в январе до 9,59% годовых в декабре, - сообщает Банк России.

При этом наученные горьким опытом 2013 года, северяне перестали брать ипотеку в валюте. Всего северяне должны банкам по ипотечным платежам 35,5 миллиарда рублей. Большинство жителей региона исправно вносит деньги, ведь только 0,8% от всех суд имеют просрочку.

ИСТОЧНИК KP.RU