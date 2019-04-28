2019-04-28T09:11:59+03:00
Общество

В центре Мурманска мужчина в образе Иисуса Христа привязал себя к кресту

Его товарищ рассказывал прохожим, что мир забыл о вере
Мария ПАШЕНКОВА
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Мужчина привязал себя к кресту напротив кинотеатра "Мурманск". Фото: vk.com/murmansk_dtpМужчина привязал себя к кресту напротив кинотеатра "Мурманск". Фото: vk.com/murmansk_dtp
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28 апреля вышло странным днем в Мурманске. "Весеннее обострение!", - шутят жители областного центра. Утром на улице Баумана женщина стала выкидывать из окна своей квартиры на девятом этаже разный хлам и повредила припаркованные у дома машины.

А днем у кинотеатра "Мурманск" вдруг оказался мужчина, одетый, в его представлении, как Иисус Христос. На нем была тога с красными полосками, которые изображали кровь, "терновый венец". Мужчина привязал себя к большому деревянному кресту. Лицо мурманчанина было раскрашено так, что казалось истощенным.

- С ним был второй Иисус, только с микрофоном. И рассказывал, что никто не помнит бога, - уточнила в группе "Мурманск ДТП ЧП" Виктория Пономарева.

Мужчина даже раскрасил себе лицо, чтобы больше походить на измученного Христа. Фото: Виктория Пономарева

Мужчина даже раскрасил себе лицо, чтобы больше походить на измученного Христа. Фото: Виктория Пономарева

Мужчину уже окрестили местным Петром Павленским - художник прославился провокационными акциями, например, когда он зашил себе рот или лежал обнаженный в коконе из колючей проволоки. А его акцию мурманчане сочли неуместной перед Пасхой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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