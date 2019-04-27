В Мурманске из окна 9-этажки женщина выкидывает вещи на припаркованные авто

27 Апр 16:11 2019-04-27T22:11:52+03:00

В полицию на нарушительницу спокойствия уже поступило два заявления

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Субботние утро у жильцов дома № 45 на улице Баумана в Мурманске началось с грохота и звуков сигнализаций, припаркованных во дворе авто.

– Неадекватная женщина выбрасывает все из квартиры с высоты 9 этажа, уже побила машины, – поделился с подписчиками группы «Мурманск. ДТП. ЧП» анонимный жилец соседнего дома.

В итоге нервы сдали, и поскольку останавливаться нарушительница спокойствия не собиралась - мурманчане вызвали полицию.

– В УМВД России по городу Мурманску поступило два заявления, в том числе и от владельца автомобиля Hyundai, который сообщил о повреждении крыши, капота и бампера его машины. По факту случившегося проводится проверка, – рассказала начальник отдела информации и общественных связей УМВД по Мурманской области Валерия Филиппова.

Тем временем жители наводят порядок, убирая вещи, выкинутые в окно.

– Убирают соседи, им даже 80-летняя бабулечка помогает. Живу в соседнем доме и смотрю на эту картину, – прокомментировала новость в группе Татьяна Попова.

ИСТОЧНИК KP.RU