2019-04-23T17:00:34+03:00
Происшествия

Поиски Сергея Кузовкина под Кандалакшей продолжаются: дачников у Белого Моря просят проверить гаражи и сараи

О 50-летнем мужчине нет вестей уже три недели
Елена МОЛОДЦОВА
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Сергей Кузовкин пропал три недели назад. Фото: Поисковый отряд "МурманСпас"Сергей Кузовкин пропал три недели назад. Фото: Поисковый отряд "МурманСпас"
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Пока в центре Кольского полуострова ищут 73-летнего Михаила Кузаева, который по ошибке сошел в Оленегорске с поезда «Вологда - Мурманск», на юге Заполярья исчез еще один мужчина.

- 50-летний Сергей Кузовкин пропал еще 30 марта по дороге из населенного пункта Бело Море в детский лагерь «Гандвик». Мы убедительно просим собственников дач, расположенных вблизи Белого Моря, осмотреть территорию вокруг своих участков, проверить доступные сараи и гаражи, - просят в поисковом отряде «МурманСпас».

Похожего на Сергея Кузовкина мужчину видели в Апатитах, но, как выяснили волонтеры, это был не он. Поиски продолжаются. Сергей Иванович был одет в коричневую дубленку, синие джинсы, серую шапку и кроссовки. Не исключено, что на нем в момент пропажи был рабочий костюм.

Если вы что-то знаете о местонахождении северянина, позвоните по телефонам 8-911-311-70-20, 8-952-294-56-92 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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