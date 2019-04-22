Пропавшего дедушку, сошедшего не на своей станции, увидели возле старого кладбища в Оленегорске

СЕГОДНЯ 18:06 2019-04-22T18:06:14+03:00

Квадрокоптер дважды облетел эту территорию, но Михаила Федоровича не нашли

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Прошло уже пять дней, как в Мурманской области ищут 73-летнего Михаила Федоровича Кузаева. Напомним, 17 апреля он по ошибке сошел с поезда "Вологда-Мурманск" в Оленегорске.

Мужчина, скорее всего, дезориентирован. Его родные прикладывают все силы, чтобы найти дедушку.

На выходных его искали в Североморске, потому что один из местных жителей сообщил, что видел там Михаила Федоровича. Однако изучение камер видеонаблюдения показало, что это был другой мужчина.

Но появилась новая зацепка. Тоже записи с наружных камер показали, что Михаил Федорович был в Оленегорске.

- Установлено, что 17 апреля в 23.14 Михаил Федорович вышел из 3 подъезда ул. Южная д. 3, корпус 3 и прошел по левой стороне дороги в направлении школы № 4. По словам очевидца, напротив шлагбаума на старое кладбище он перешел на противоположную сторону дороги, - рассказала дочь пропавшего Ольга Липина.

Далее точных данных, куда пошел дедушка, нет. Родные не исключают, что его подвезла попутка. Квадракоптер облетал старое кладбище и прилегающую лесополосу. Но Михаил Кузаев словно в воду канул.

Всех, кто может помочь с поисками, просят позвонить по телефонам 8921-515-40-01 (сын Петр Кузаев), 8921-176-74-51 (дочь Ольга Липина), в отряд "Лиза Алерт" или полицию 02, 102.

ИСТОЧНИК KP.RU