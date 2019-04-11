Пропавший под Кандалакшей Сергей Кузовкин разыскивается вторую неделю и нуждается в инсулине
Если человек заблудился за городом, дорога каждая минута. Уж очень опасна для нас дикая природа! Особенно, зимой. Увы, в нашем случае своевременного заявления о пропаже не поступило.
Житель Мурманской области пропал под Кандалакшей еще 30 марта - не вернулся на работу из магазина. И только 1 апреля его коллеги (мужчина трудится в детском лагере «Гандвиг» за городом) удосужились связаться с семьей. В итоге поисково спасательные работы начались лишь спустя 3-е суток после исчезновения Сергея Кузовкина...
Фото: vk.com/murmanspas51
- 2 апреля поступило заявление в полицию от супруги пропавшего. С этого момента начались поиски, которые продолжаются до сих пор. Сотрудники МЧС проследовали на снегоходах по всему маршруту мужчины. По последним данным, обнаружить пропавшего или найти какие-либо вещи не удалось, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД по Мурманской области.
Вдобавок, мужчина провел все эти дни (почти 2 недели) без необходимого ему лекарства. Инсулин остался на работе.
По данным местного издания «Blogg51», родственники отследили вызовы с мобильника Сергея. В день исчезновения, вечером 30 марта, северянин звонил приятелю. Сергей Иванович говорил, что заблудился в лесу и просил помощи.
По другим данным, Сергея видели вместе с каким-то прохожим в день пропажи, в районе поселка Белое море. Жена и дочь Сергея Кузовкина надеются, что история получит максимальную огласку и полиция проверит все эти зацепки. При этом родственники пропавшего полагают, что сотрудники «Гандвига» хотели скрыть исчезновение.
ИСТОЧНИК KP.RU
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