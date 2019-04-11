2019-04-11T11:43:40+03:00
Общество

Пропавший под Кандалакшей Сергей Кузовкин разыскивается вторую неделю и нуждается в инсулине

Родственники заявляют о попытках скрыть его исчезновение со стороны коллег по работе
Иван ПЕТРОВ
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Пропавший под Кандалакшей Сергей Кузовкин - с семьей. Родственники не понимают, как и почему пропал непьющий мужчина. Фото: личный архив Сергея МорозоваПропавший под Кандалакшей Сергей Кузовкин - с семьей. Родственники не понимают, как и почему пропал непьющий мужчина. Фото: личный архив Сергея Морозова
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Если человек заблудился за городом, дорога каждая минута. Уж очень опасна для нас дикая природа! Особенно, зимой. Увы, в нашем случае своевременного заявления о пропаже не поступило.

Житель Мурманской области пропал под Кандалакшей еще 30 марта - не вернулся на работу из магазина. И только 1 апреля его коллеги (мужчина трудится в детском лагере «Гандвиг» за городом) удосужились связаться с семьей. В итоге поисково спасательные работы начались лишь спустя 3-е суток после исчезновения Сергея Кузовкина...

Фото: vk.com/murmanspas51

Фото: vk.com/murmanspas51

- 2 апреля поступило заявление в полицию от супруги пропавшего. С этого момента начались поиски, которые продолжаются до сих пор. Сотрудники МЧС проследовали на снегоходах по всему маршруту мужчины. По последним данным, обнаружить пропавшего или найти какие-либо вещи не удалось, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Вдобавок, мужчина провел все эти дни (почти 2 недели) без необходимого ему лекарства. Инсулин остался на работе.

По данным местного издания «Blogg51», родственники отследили вызовы с мобильника Сергея. В день исчезновения, вечером 30 марта, северянин звонил приятелю. Сергей Иванович говорил, что заблудился в лесу и просил помощи.

По другим данным, Сергея видели вместе с каким-то прохожим в день пропажи, в районе поселка Белое море. Жена и дочь Сергея Кузовкина надеются, что история получит максимальную огласку и полиция проверит все эти зацепки. При этом родственники пропавшего полагают, что сотрудники «Гандвига» хотели скрыть исчезновение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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