2019-04-04T12:08:25+03:00
Происшествия

В Заполярном по дороге из магазина в детский лагерь пропал мужчина

Сергея Кузовкина ищут с 30 марта 2019 года
Мария ПАШЕНКОВА
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50-летний Сергей Иванович Кузовкин шел из магазина и пропал. Фото: vk.com/murmanspas5150-летний Сергей Иванович Кузовкин шел из магазина и пропал. Фото: vk.com/murmanspas51
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На этой неделе затишья, увы, не было... К активным поискам, 14-летней Милены Феофилактовой, добавились новые случаи исчезновения людей. Так, из дома сбежали сразу три подростка: 13-летний Никита Штефанеса из Североморска и ковдорчанки Александра Капустина и Вероника Иванова.

А теперь в поселке Белое море Кандалакшского района пропал 50-летний Сергей Иванович Кузовкин.

- 30 марта он шел пешком из магазина в детский лагерь "Гандвиг". С 18.00 и по настоящее время его местонахождение неизвестно, - сообщает знакомый мужчины Сергей Морозов.

Приметы: рост 180 сантиметров, телосложение среднее, седые волосы.

Был одет: серая шапка, светло-коричневая дубленка, синие джинсы, кроссовки. Возможно, в рабочий костюм.

Всех, кто может помочь с поисками, просят обратиться в полицию или поисковый отряд "МурманСпас".

ИСТОЧНИК KP.RU

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