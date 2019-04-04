В Заполярном по дороге из магазина в детский лагерь пропал мужчина

СЕГОДНЯ 12:08 2019-04-04T12:08:25+03:00

50-летний Сергей Иванович Кузовкин шел из магазина и пропал. Фото: vk.com/murmanspas51

Сергея Кузовкина ищут с 30 марта 2019 года

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На этой неделе затишья, увы, не было... К активным поискам, 14-летней Милены Феофилактовой, добавились новые случаи исчезновения людей. Так, из дома сбежали сразу три подростка: 13-летний Никита Штефанеса из Североморска и ковдорчанки Александра Капустина и Вероника Иванова.

А теперь в поселке Белое море Кандалакшского района пропал 50-летний Сергей Иванович Кузовкин.

- 30 марта он шел пешком из магазина в детский лагерь "Гандвиг". С 18.00 и по настоящее время его местонахождение неизвестно, - сообщает знакомый мужчины Сергей Морозов.

Приметы: рост 180 сантиметров, телосложение среднее, седые волосы.

Был одет: серая шапка, светло-коричневая дубленка, синие джинсы, кроссовки. Возможно, в рабочий костюм.

Всех, кто может помочь с поисками, просят обратиться в полицию или поисковый отряд "МурманСпас".

ИСТОЧНИК KP.RU