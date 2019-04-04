В Заполярном по дороге из магазина в детский лагерь пропал мужчина
На этой неделе затишья, увы, не было... К активным поискам, 14-летней Милены Феофилактовой, добавились новые случаи исчезновения людей. Так, из дома сбежали сразу три подростка: 13-летний Никита Штефанеса из Североморска и ковдорчанки Александра Капустина и Вероника Иванова.
А теперь в поселке Белое море Кандалакшского района пропал 50-летний Сергей Иванович Кузовкин.
- 30 марта он шел пешком из магазина в детский лагерь "Гандвиг". С 18.00 и по настоящее время его местонахождение неизвестно, - сообщает знакомый мужчины Сергей Морозов.
Приметы: рост 180 сантиметров, телосложение среднее, седые волосы.
Был одет: серая шапка, светло-коричневая дубленка, синие джинсы, кроссовки. Возможно, в рабочий костюм.
Всех, кто может помочь с поисками, просят обратиться в полицию или поисковый отряд "МурманСпас".
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Поиск людей в Мурманской области»