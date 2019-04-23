В Мурманске заделывают дорожные ямы старыми шинами

СЕГОДНЯ 11:59 2019-04-23T12:01:04+03:00

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Состояние асфальта в областном центре оставляет желать лучшего. На центральных городских улицах все более-менее ровно, но, заехав в любой двор, мы сразу попадаем на полосу препятствий. Ямы, промоины и выбоины превращают поездку в легковушке в настоящее мучение.

Коммунальные службы Мурманска испокон веков латают дыры в асфальте кирпичами. Пользы от такого «средневекового» метода немного, зато вреда - навалом. Шины портятся, а кусочки кирпичей разлетаются во все стороны.

Мурманским автомобилистам это надоело, и похоже они решили взять инициативу в свои руки. Северяне изобрели принципиально новый метод починки дорог. На улице Орликовой, 49 неизвестные закрыли огромную дорожную яму... резиновыми шинами. Фотография появилась в соцсети 22 апреля.

Участники обсуждения оценили находчивость неизвестного изобретателя. Старые шины неплохо амортизируют и обеспечивают лучшее сцепление, нежели кирпичи. Но почему все-таки коммунальщики не выполняют свою работу?

Ранее мы рассказывали Вам, как жители Мурманска от безысходности закрывают дорожные ямы коврами и огурцами.

ИСТОЧНИК KP.RU