"Матч ТВ" покажет выпуск "Неизвестной хоккейной России", снятый в Мурманске
В начале апреля в Мурманскую область приехала съемочная группа телеканала "Матч ТВ". Звезда "Универа" Стас Ярушин и его соведущая Мария Басс собирали материал для выпуска "Неизвестной хоккейной России".
- В преддверии Чемпионата мира российские телезрители узнают о жизни хоккея в российских регионах - такого, каким его видят не на больших аренах и телеэкранах, а на маленьких коробках и в секциях, - говорится в описании программы.
Напомним, в Мурманске актер успел поиграть в снежные бои, побывать в Ледовом дворце спорта на тренировке юной команды "Ледокол" (ее поддержал Александр Овечкин).
Долго ждать, когда же можно будет увидеть результат работы, не пришлось. Уже сегодня, 21 апреля, в 20.00 "Матч ТВ" покажет заполярный выпуск передачи.
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ИСТОЧНИК KP.RU