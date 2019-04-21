"Матч ТВ" покажет выпуск "Неизвестной хоккейной России", снятый в Мурманске

СЕГОДНЯ 15:15 2019-04-21T13:55:29+03:00

Стас Ярушин приезжал в Заполярье, чтобы узнать все интересное о местном спорте на льду

Изменить размер текста: A A

В начале апреля в Мурманскую область приехала съемочная группа телеканала "Матч ТВ". Звезда "Универа" Стас Ярушин и его соведущая Мария Басс собирали материал для выпуска "Неизвестной хоккейной России".

- В преддверии Чемпионата мира российские телезрители узнают о жизни хоккея в российских регионах - такого, каким его видят не на больших аренах и телеэкранах, а на маленьких коробках и в секциях, - говорится в описании программы.

Напомним, в Мурманске актер успел поиграть в снежные бои, побывать в Ледовом дворце спорта на тренировке юной команды "Ледокол" (ее поддержал Александр Овечкин).

Долго ждать, когда же можно будет увидеть результат работы, не пришлось. Уже сегодня, 21 апреля, в 20.00 "Матч ТВ" покажет заполярный выпуск передачи.

Также в эти дни в Кировске снимают "Играй, гармонь!"

ИСТОЧНИК KP.RU