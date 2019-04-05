2019-04-05T16:12:35+03:00
Звезды

Стас Ярушин в Мурманске играет в снежки и хоккей

В Заполярье актер и телеведущий приехал ради спортивной передачи [видео]
Мария ПАШЕНКОВА
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Актер в Заполярье снимает передачу про необычный хоккей и играет в Юкигассен. Фото: instagram.com/yarushinstanislav/Актер в Заполярье снимает передачу про необычный хоккей и играет в Юкигассен. Фото: instagram.com/yarushinstanislav/
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Антон, которого бывший квнщик Стас Ярушин играл в сериале "Универ", был не самым спортивным парнем: вместо штанги больше любил принимать на грудь алкоголь. А вот сам актер за здоровый образ жизни.

Прямо сейчас Стас Ярушин находится в Мурманске. Напомним, к нам он приехал вместе с телеведущей Марией Басс ряди съемок передачи "Неизведанная хоккейная Россия" для "Матч ТВ".

В своем Instagram актер охотно делится впечатлениями от заполярной столицы. Так, он уже успел поиграть в Юкигассен вместе с мурманскими ребятами из команды Uno.

- Есть такой официальный вид спорта. Игра в снежки! Азарт как у ребенка, - рассказал подписчикам Ярушин.

На следующий день, 5 апреля, он поехал в Ледовый дворец спорта, где погонял шайбу с воспитанниками школы "Ледокол" (самому маленькому ее участнику всего три года!). И, кажется, такое времяпрепровождение понравилось и звезде, и детям.

А прямо сейчас отправляется в нахимовское училище, чтобы посмотреть на строевую.

Стас Ярушин приехал в Мурманск, чтобы снять передачу про необычный хоккей сыграть в Юкигассен.У звезды сериала "Универ" выдалась насыщенная поездка. Видео: yarushinstanislav.

ИСТОЧНИК KP.RU

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