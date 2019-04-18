2019-04-18T14:51:44+03:00
Происшествия

На автоподъезде к Североморску столкнулись автобус и легковушка, пострадали три человека

Водителя машины и пассажиров автобуса увезли в больницу
Мария ПАШЕНКОВА
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Автобус и машина столкнулись на автоподъезде к Североморску. Фото: vk.com/murmansk_dtpАвтобус и машина столкнулись на автоподъезде к Североморску. Фото: vk.com/murmansk_dtp
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Около 12.20 18 апреля серьезное ДТП случилось на автоподъезде к Североморску рядом со съездом на "Ленинградку". Здесь дорогу не поделили легковушка и автобус №105, который вез пассажиров.

- По предварительной информации, водитель Hyundai при повороте налево не убедился в безопасности выполняемого маневра и допустил столкновение с рейсовым автобусом №105 105. В результате водитель автомобиля и два пассажира автобуса получили телесные повреждения различной степени тяжести, с которыми доставлены в медицинское учреждение, - рассказали в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Сейчас по факту аварии сотрудниками УГИБДД региона проводится проверка.

На днях в Мурманске маршрутка съехала в кювет. Со слов очевидцев, за рулем не было водителя. А на минувших выходных автобус с мурманскими моряками попал в пургу и съехал с дороги в Норвегии

ИСТОЧНИК KP.RU

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