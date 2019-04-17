Собаки не было! В Мурманске, улетевшая в кювет маршрутка, ехала без водителя

СЕГОДНЯ 17:09 2019-04-17T17:09:27+03:00

На видео хорошо видно, что никакой собаки перед автобусом нет и в помине. Фото: Мурманск ДТП ЧП

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Пять минут – полет нормальный. Правда, потом приземление в кювет и транспортный коллапс местного масштаба. Напомним, вечером 16 апреля на улице Фролова было парализовано движение общественного транспорта, поскольку один из микроавтобусов, курсирующий по маршруту №54, съехал с дороги. По словам очевидцев, водитель свернул с проезжей части, чтобы не сбить собаку. Правда, судя по видео, появившемся в группе «Мурманск ДТП ЧП», все было гораздо прозаичнее.

- Там никого нет в автобусе. Он пустой. Без водителя! Хорошо, что не въехал в меня. А водитель-то где в магазине, что ли? Может ему плохо стало? – так прокомментировал происходящее на улице Фролова автор видео.

Вероятно, водитель поставил маршрутку на ручной тормоз и вышел, а система не сработала и микроавтобус покатился. К слову, инцидент прошел без внимания сотрудников дорожно-патрульной службы. По крайней мере, в отделе пропаганде отдельного батальона ДПС ГИБДД по Мурманску не смогли сообщить подробности этого ДТП.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1024" height="576" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/703769" frameborder="0"></iframe> В Мурманске маршрутка без водителя уехала в кювет.В Мурманске маршрутка съехала в кювет. Вопреки слухам водитель не объезжал перебегавшую дорогу собаку. В момент инцидента его вообще в машине не было. Автор: Мурманск ДТП ЧП! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU