Собаки не было! В Мурманске, улетевшая в кювет маршрутка, ехала без водителя
Пять минут – полет нормальный. Правда, потом приземление в кювет и транспортный коллапс местного масштаба. Напомним, вечером 16 апреля на улице Фролова было парализовано движение общественного транспорта, поскольку один из микроавтобусов, курсирующий по маршруту №54, съехал с дороги. По словам очевидцев, водитель свернул с проезжей части, чтобы не сбить собаку. Правда, судя по видео, появившемся в группе «Мурманск ДТП ЧП», все было гораздо прозаичнее.
- Там никого нет в автобусе. Он пустой. Без водителя! Хорошо, что не въехал в меня. А водитель-то где в магазине, что ли? Может ему плохо стало? – так прокомментировал происходящее на улице Фролова автор видео.
Вероятно, водитель поставил маршрутку на ручной тормоз и вышел, а система не сработала и микроавтобус покатился. К слову, инцидент прошел без внимания сотрудников дорожно-патрульной службы. По крайней мере, в отделе пропаганде отдельного батальона ДПС ГИБДД по Мурманску не смогли сообщить подробности этого ДТП.
В Мурманске маршрутка без водителя уехала в кювет.В Мурманске маршрутка съехала в кювет. Вопреки слухам водитель не объезжал перебегавшую дорогу собаку. В момент инцидента его вообще в машине не было. Автор: Мурманск ДТП ЧП! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU