Автобус с мурманскими моряками попал в пургу и съехал с дороги в Норвегии

СЕГОДНЯ 12:40 2019-04-14T12:44:28+03:00

В Норвегии снесло с дороги автобус, где находилось 22 российских моряка. Все обошлось. Фото: radionordnorge.no

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Жителям Бостфьорда не позавидуешь. Для них в порядке вещей сильная (даже по меркам Заполярья) метель в самый разгар весны. Что не удивительно - этот район Норвегии располагается в приарктической зоне, приблизительно за 200 километров к северо-западу от Мурманска.

Всю жестокость местного климата испытали на себе мурманские моряки. Они попали в опасную аварию на заснеженной дороге в коммуне Ботсфьорд. Автобус, в котором находилось 22 человека, просто снесло на обочину, словно пушинку. Наши земляки рисковали получить тяжелые обморожения, но, по счастливой случайности, все обошлось. Мимо как раз проезжал патруль благотворительной организации на снегоходах.

- Рагнар Расмуссен, один из членов «Красного Креста» и их волонтеров, остановился посмотреть, все ли в порядке. Пассажиры автобуса объяснили ему, что пытались получить помощь и вернуться обратно на дорогу, но не сумели наладить телефонную связь, - сообщает иностранный портал «Радио Норд».

Представитель красного креста связался с различными спецслужбами и запросил немедленной подмоги. На место отправили несколько снегоуборочных машин. Дорогу расчистили, после чего автобус продолжил свой путь.

Известно, что злая непогода началась в Ботсфьорде еще в минувшую пятницу, 12 апреля. Мело всю ночь, в результате чего днем 13 числа и произошел аварийный случай с автобусом.

ИСТОЧНИК KP.RU