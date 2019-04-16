Житель Снежногорска, который спас людей с горящего катера, получит награду

СЕГОДНЯ 12:18 2019-04-16T12:18:05+03:00

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В Мурманской области много отважных людей. Немного храбрости и героизма дремлет в каждом из нас. Скрытые ресурсы только ждут удобного случая. Вот и жители Снежногорска, наверное, никак не ожидали, что окажутся в роли спасателей.

Шанс показать свою смелость выпал на 6 апреля. Преподаватель вождения Игорь Смирнов и его приятель, рыбак Михаил Захаров, шли на катере по Баренцевому морю. И заметили более крупное судно, которое потерпело бедствие. На туристическом катере разразился страшный пожар.

Северяне спасли всех пассажиров от смерти, пересадив их к себе на палубу. А теперь получат заслуженное вознаграждение за свой поступок. По крайней мере, награждение Игоря Смирнова уже подтвердилось.

- Награда будет, этот вопрос решается. Подробностей пока нет, поскольку сейчас идут учения, и многих специалистов нет на местах. После 19 числа будет известно больше, - пояснили «КП» в пресс-службе МЧС по Мурманской области.

Кстати, сам Игорь Сергеевич отнюдь не считает себя героем. Это притом, что туристический катер сгорел и взорвался, и если бы не счастливая случайность в виде проплывавших мимо рыбаков, туристам пришлось бы несладко. Москвичи, в свою очередь, отнеслись к произошедшему без должной серьезности и восприняли потерю судна как интересное приключение.

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ИСТОЧНИК KP.RU