2019-04-08T16:58:14+03:00
Происшествия

Учитель из Снежногорска, спасший семерых туристов: "Их катер сгорел и взорвался"

Инструктор по вождению Игорь Смирнов проходил мимо на личном судне; также потерпевшим бедствие пришел на помощь местный рыбак Михаил Захаров
Иван ПЕТРОВ
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Снежногорцы Михаил Захаров и Игорь Смирнов пришли на выручку московским туристам, когда помощи ждать было неоткуда [снимок носит иллюстративный характер]Снежногорцы Михаил Захаров и Игорь Смирнов пришли на выручку московским туристам, когда помощи ждать было неоткуда [снимок носит иллюстративный характер]Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Пожар на плавсредстве - это страшное бедствие. И не важно, что вокруг Баренцево море. Огонь посреди воды бывает даже сложнее потушить, чем на суше. Трудно поверить, но это так.

В этом на горьком опыте убедились московские туристы в Мурманской области. Люди попали в беду во время водной прогулки в Баренцевом море. Случилось это в минувшую субботу, днем 6 апреля.

- От диспетчера единой дежурно-диспетчерской службы Кольского района поступила информация о том, что в районе острова Кильдин Восточный, бухте Типановка (в 4 километрах от берега) горит катер, - сообщает пресс-служба МЧС по Мурманской области.

Тревожная информация поступила также в пограничное управление ФСБ по Западному арктическому району. Но спецслужбам всегда нужно время добраться до места происшествия. А пожар уже принял угрожающий размах.

Еще чуть-чуть и пострадали бы живые люди. Москвичей спасла счастливая случайность и... храбрые жители Снежногорска. Проплывая мимо на другом судне, они заметили туристов, отчаянно звавших на помощь.

- Я плавал на личном катере. Вместе со мной на борту находился рыбак Михаил Захаров. Людей мы спасали вместе, - рассказал «КП» Игорь Смирнов, инструктор вождения Центра технического творчества города Снежногорска. - Катер туристов был побольше и повыше, чем наш. Мы сблизились с их судном, после чего все семь человек перепрыгнули к нам на борт. У них не было другого выбора - их катер сгорел и взорвался!

Дальнейшую помощь туристам оказали уже подоспевшие спецслужбы. Сотрудники погрануправления объединили свои усилия с морским спасательно-координационным центром.

Если бы не жители Снежногорска, экипаж катера охватила бы паника. От страха люди наверняка сиганули бы прямо в Баренцево море. Притом, что шансы на выживание в ледяной воде близки к нулю, даже в спасжилетах. По предварительным данным, возгорание на крупном туристическом катере произошло из-за неисправной проводки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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