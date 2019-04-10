2019-04-10T15:12:54+03:00
Добрые дела

В МЧС решили поощрить мурманчанина, который спас из пожара дедушку

Валентина Титова наградят в преддверии 100-летия пожарной охраны в Заполярье
Елена МОЛОДЦОВА
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Валентин Титов вытащил из горящей "Волги" почти потерявшего сознание пожилого мужчину. Фото: Пресс-служба МЧС России по Мурманской областиВалентин Титов вытащил из горящей "Волги" почти потерявшего сознание пожилого мужчину. Фото: Пресс-служба МЧС России по Мурманской области
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Добрые дела не должны оставаться в тени. В этом свято уверены сотрудники МЧС по Мурманской области, которые сами ежедневно спасают людей и знают, каково это. В ведомстве ни сам пожар, случившейся 30 марта на улице Радищева в столице Заполярья, ни историю спасания не оставили без внимания. Напомним, Валентин Титов проезжал мимо со знакомой и двумя детьми, когда заметил полыхающую старую «Волгу» и пытающегося потушить ее северянина.

- В очаге пожара было много едкого дыма, который пожилой мужчина вдохнул несколько раз. Он уже почти потерял сознание, когда на помощь ему подоспел простой строитель Валентин Титов. Это и спасло жизнь владельцу горящего автомобиля, - рассказывает заместитель начальника специализированной пожарно-спасательной части №3 Аркадий Моисеенков, чьи сотрудники и тушили горящуют «Волгу».

За героический поступок в МЧС решили поощрить Валентина Титова. Как именно пока держат в тайне, но известно, что это произойдет в преддверии 100-летия организации пожарной охраны на Мурмане.

- Сам узнал об этом из новостей, - смущается Валентин Титов. – Но поощрение от МЧС – не главное, если честно. Слава Богу, что все обошлось, и сейчас Александр Труханов чувствует себя хорошо. Кстати, сегодня у него день рождения. После работы куплю вкусненького и поеду поздравлять нашего именинника.

К слову, Валентин Титов взял шефство над спасенным дедушкой. На собранные мурманчанами 17300 рублей он покупает ему все необходимое, пока тот проходит лечение в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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