Пострадавшему в пожаре дедушке мурманчане подарили ноутбук и одежду

СЕГОДНЯ 15:57 2019-04-09T15:57:13+03:00

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Ни 60-летний Александр Труханов, ни большинство северян и предположить не могли, что случившейся 30 марта пожар в салоне старой «Волги» на улице Радищева в Мурманске обернется для множества людей одним большим общим делом. Напомним, пожилой владелец машины до последнего пытался потушить огонь и спасти дорогие сердцу вещи, но в итоге едва сам не погиб – от полыхающего авто его оттащил проезжающий мимо Валентин Титов. Он-то и решил взять шефство над Александром Трухановым и объявил сбор финансовой помощи пострадавшему дедушке.

Мурманчане живот откликнулись и буквально за несколько дней собрали больше 17 тысяч рублей, а потом нашли для Александра куртку, штаны и даже ноутбук.

- Тут и говорить не о чем: ноутбук старый и работает только от сети, - скромничает благотворительница, пожелавшая сохранить конфиденциальность.

На собранные деньги Валентин Титов уже купил своему подопечному чайник, футболку, ботинки, носки и трусы. Кроме того, мурманчане узнали, что дедушку обижают соседи и пообещали, что к его возвращению домой конфликт уладят. Самого же Александра Труханова такая забота трогает до слез.

- Всем спасибо за помощь, оказанную мне. Я, действительно, остался без всего. Я не думал, что у нас есть добрые люди, - поблагодарил всех причастных Александр Труханов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/702086" frameborder="0"></iframe> Дедушка из "Волги" благодарит северян за помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU