Мурманчанин, спасший дедушку из пожара, собирает ему на новую машину

СЕГОДНЯ 18:00 2019-04-01T18:00:32+03:00

Старая "Волга" для ее владельца была больше, чем "железный конь" - 70-летний мурманчанин в ней жил. Фото: Мурманск ДТП ЧП

70-летний Александр Труханов сейчас в реанимации, до ЧП старая «Волга» была его жильем

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Происшествие, которое произошло днем 30 марта напротив дома №16 по улице Радищева в Мурманске, оказалось лишь вершиной айсберга настоящей человеческой беды. В субботу на конечной остановке троллейбуса №3 вспыхнула старая «Волга», ее пожилой владелец до последнего пытался потушить машину – из горящего автомобиля буквально за мгновение до того, как в багажнике начали взрываться канистры с бензином, его вытащил проезжающий мимо Валентин Титов.

- Владельца сгоревшей машины зовут Александр Труханов, 1949 года рождения. Сейчас он находится в реанимации больницы «Севрыба». Его состояние оценивается как стабильно тяжелое, - рассказывает «КП» Валентин Титов. - Дедушка прописан в Росляково, как выяснилось, в нежилом доме. По словам мурманчан, он жил в машине, у которой после пожара остались лежать одеяло и покрывало. В больнице я выяснил, что его никто не ищет.

Спасителю Александра Труханова стало его жаль, и он предложил пользователям соцсетей скинуться дедушке на новую машину. За выходные мурманчане собрали уже 15 тысяч рублей.

- Конечно, главная цель - это покупка автомобиля. Когда дедушку переведут в палату, я хочу с ним встретиться и выяснить, как конкретно мы можем ему помочь, - говорит Валентин Титов.

Желающим принять участие в судьбе 70-летнего Александра Труханова могут перевести деньги на карту Валентина, которая привязана к номеру телефона 8-964-688-35-34. Информация о здоровье дедушке можно узнать в группе «Помощь деду».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/700363" frameborder="0"></iframe> Мурманчанин спас человека из горящего автомобиля.Видео: Виктория Нагорняк.

ИСТОЧНИК KP.RU