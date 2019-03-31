Мурманчанин спас из горящего автомобиля пожилого водителя

СЕГОДНЯ 14:41 2019-03-31T14:41:46+03:00

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Порой мы слишком привязываемся к вещам и готовы жертвовать ради них даже своей жизнью, совершенно не задумываясь о последствиях. Пожар, который вспыхнул днем 30 марта на конечной троллейбуса №3 на улице Радищева в Мурманске, едва не обернулся трагедией для владельца отечественного автомобиля.

- Мы ехали мимо и увидели, как дедушка стоит у пассажирской двери горящей старой «Волги». Мы остановились. Мой друг – его зовут Валентин – сразу вытащил мужчину из машины. И, как оказалось, вовремя – начали взрываться канистры с бензином в багажнике, - рассказывает очевидец пожара Виктория Нагорняк. – По словам дедушки, в машине он был один. Мы вызвали скорую и пожарных.

По данным МЧС по Мурманской области, сообщение о возгорании автомобиля напротив дома №16 по улице Радищева в столице Заполярья поступило в 14:15 30 марта. На место незамедлительно прибыли две единицы техники и семь пожарных. Несмотря на слаженную и оперативную работу, салон «Волги» выгорел полностью. А ее владельцу понадобилась помощь медиков.

- На дедушке были резиновые перчатки, которые загорелись, - руки были обожжены, да и надышался он продуктами горения изрядно. Одежде тоже досталось от огня, - говорит собеседница «КП». - Спросили у него, почему он не ушел, когда уже начало сильно гореть. Говорит, что хотел потушить.

Как метко заметили пользователи соцсетей, в пожаре дедушка потерял не просто машину, а что-то очень родное.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/700363" frameborder="0"></iframe> Мурманчанин спас человека из горящего автомобиля.Видео: Виктория Нагорняк.

ИСТОЧНИК KP.RU