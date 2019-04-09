2019-04-09T13:59:24+03:00
Добрые дела

«Улицу», помогающую бездомным в Мурманске, могут выселить, из-за долгов по коммуналке

Валерий Бабурин просит помочь северян погасить счета больше чем на 27 тысяч рублей
Елена МОЛОДЦОВА
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Сейчас помощь нужна тем, кто заботится о бездомных. Фото: Александр ПетровСейчас помощь нужна тем, кто заботится о бездомных. Фото: Александр Петров
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Бывают ситуации, когда помощь нужна тем, кто обычно сам протягивает руку, чтобы помочь оступившемуся подняться. Так произошло и с благотворительной общественной организацией «Улица», которая уже 14 лет помогает людям, упавшим на социальное дно. В 2018 году ее председатель Валерий Бабурин и его соратники проконсультировали больше 160 человек и больше четырех тысяч накормили горячими обедами. Но теперь помощь нужна самим благотворителям.

- Есть опасность того, что мы лишимся помещения, предоставленного нам администрацией Мурманска на безвозмездной основе из-за имеющейся задолженности по оплате коммунальных услуг. Самая затратная статья – отопление, за которое на данный момент надо заплатить 9604,89 рубля. Также есть долг за содержание и ремонт в размере 17955,36 рублей. Из-за передачи нашего помещения в другую управляющую компанию, была долгая волокита с документами и выставлением счетов, - такой пост на днях появился в официальной группе организации «Улица».

До 22 апреля в комитет имущественных отношений Мурманска Валерий Бабурин должен предоставить документы, подтверждающие, что долг в 27560,25 рублей перед управляющей компанией и Мурманской ТЭЦ погашен полностью, иначе из предоставленного помещения организацию выселят. К слову, существует «Улица» целиком на пожертвования северян, и сейчас в трудный момент волонтеры также рассчитывают на финансовую помощь добрых людей.

Перевести посильную сумму можно по реквизитам, которые вы найдете здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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