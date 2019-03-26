Валерий Бабурин: «Страхового полиса от бездомности нет ни у кого!»

Как много из нас людей, готовых протянуть руку помощи тем, кого в народе привыкли презрительно именовать бомжами? Большинство привыкли при виде них презрительно отворачиваться, даже не задумываясь о том, что наша состоявшаяся жизнь может рухнуть в один момент. В День бездомного человека, который ежегодно отмечают 25 марта, а в этом году 26-го (дату перенесли в связи с годовщиной трагедии в Кемерово - Ред.), «Комсомолка» решила рассказать о благотворительной общественной организации «Улица», которая уже 14 лет помогает мурманчанам, упавшим на социальное дно.

Хромает на обе ноги

- Как сказал один мой коллега, который много лет работает с бездомными, страхового полиса от бездомности нет ни у кого. Как показывают исследования, наше представление о том, что люди по доброй воле продают жилье и пропивают деньги, не находит подтверждения. Таких очень маленьких процент, - говорит председатель общественной организации «Улица» Валерий Бабурин.

В топ-3 основных причин, по которым северяне оказываются на улице, входят махинации черных риэлторов, отбытие наказание в местах не столь отдаленных и семейные конфликты, в результате которых, как правило, мужчины оставляют квартиры бывшим женам, а сами банально спиваются.

«Уличные» люди с большим удовольствием принимают из рук волонтеров еду - для многих это единственная возможность в неделю хорошо поесть.Фото: Виктор КОСТРОВ

- Как показывает статистика, в год на трех точках мы раздаем около четырех тысяч порций горячего питания. Его получают так называемые уличные люди, которые живут в подвалах и на чердаках. Из года в год их количество не меняется. А вот та категория наших подопечных, которые обращаются к нам в офис по другим вопросам, растет. Так, например, в 2018-м мы проконсультировали около 160 человек, - говорит Валерий Васильевич. – С одной стороны это хорошо: значит, уровень информированности населения вырос, и люди знают, куда можно обратиться в случае трудной жизненной ситуации. С другой стороны эта тенденция показывает, что социальная жизнь у нас по-прежнему хромает. Например, освободившимся из колоний крайне сложно социализироваться и найти хоть какую-то точку опоры после тюрьмы.

По мнению собеседника «КП», проблема эта комплексная и формулы «поступи так – получишь результат» здесь нет. Надо отдельно работать с каждой группой риска: детдомовцами, одинокими пенсионерами, бывшими осужденными и вести профилактику алкогольной зависимости. И под каждой программой должны быть нормативно-правовая база, огромный человеческий и финансовый ресурс.

Дагестанский раб

И по мере своих сил «Улица» старается помогать тем, кого злодейка-судьба загнала в угол. Волонтеры отправляют желающих на социальную реабилитацию и в центры духовного восстановления, но там главное – желание вернуться к нормальной жизни. А еще издают правовые справочники для освобождающихся из колоний на средства субсидий министерства социального развития Мурманской области.

Гуманитарная помощь в виде одежды оказавшиеся на социальном дне люди расхватывают на лету.Фото: Виктор КОСТРОВ

- Много наших подопечных приходят именно из тюрем. По данным УФСИН по Мурманской области, в 2019 году освободиться около 40 лиц без определенного места жительства. Все придут к нам и получат какую-то поддержку, но по каким-то позициям мы им точно помочь не сможем. Например, в предоставлении жилья, - объясняет Валерий Бабурин. – Несколько лет назад у нас была программа, в рамках которой мы снимали таким людям жилье на деньги регионального минсоцразвития с условием, что за два месяца он найдет себе работу и сможет самостоятельно его оплачивать. Услугой успели воспользоваться пять человек, но сейчас у государства нет денег на эти цели.

Но порой, чтобы оказаться на улице не надо преступать закон, а достаточно просто неудачно выбрать работодателя. Именно так случилось с мурманчанином, который много лет пробыл в рабстве в Дагестане, работая на какой-то фабрике.

- К нам обратились волонтеры из православной миссии «Милосердие», которые в Москве подобрали нашего земляка – его выгнали с дагестанской фабрики, когда у него не осталось сил трудиться. Каким-то образом он добрался до столицы, а там уже его подхватили волонтеры и привезли на Родину, - вспоминает собеседник «КП». – Собственно говоря, здесь силы бывшего раба окончательно покинули: буквально за неделю он весь высох и вскоре скончался в хосписе. Правда, перед его смертью произошло настоящее чудо. Дело в том, что все эти годы мужчину искала сестра, живущая в Петрозаводске. И вот однажды она по дороге с работы зашла в какой-то киоск и там заметила в местной газете маленькое фото этого человека и узнала в высохшем старике своего брата. Женщина приехала в Мурманск, он узнал ее и разрыдался – говорить, он уже не мог. Встреча была очень трогательной, а на следующее утро он умер.

Будь внимателен к ближнему!

Инвалид-колясочник из Мурманска оказался на улице не потому, что злоупотреблял алкоголем или попал в руки коварных рабовладельцев, - его предала собственная мать. Да, такое случается довольно часто.

Найти хотя бы временное прибежище женщинам общественникам крайне трудно: кризисные центры переполнены, а на подворье их не берут по половому признаку.Фото: Виктор КОСТРОВ

- 25-летнего парня мать сначала отправила в интернат в Рязанской области, а когда он вернулся оттуда, выяснилось, что, несмотря на прописку, жить ему больше негде. Он стал скитаться по городу. К тому моменту, когда мы на него вышли, парня хотели отправить в дом престарелых. Мы вовремя с ним познакомились, - описывает драматическую историю Валерий Бабурин. – Мы нашли ему жилье, которое он снимал на свою пенсию. Жил достаточно бедно, много лет мы ему помогали. Сейчас при помощи администрации ему выделили жилье, но это стоило огромных усилий: дело дошло до прокуратуры и суда. Но сегодня у него все хорошо.

Большинство подопечных «Улицы» мужчины, но есть и представительницы прекрасного пола. Но помочь последним, оказывается, гораздо сложнее: кризисные центры переполнены, а пристроить их в центры реабилитации или на Архиерейское подворье Феодоритовского храма невозможно по половому признаку.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

И все же, как подстраховаться, чтобы не оказаться в один прекрасный день на социальном дне? Здесь можно дать только универсальный совет.

- Надо быть внимательным к своей жизни. Бережно относиться к своим близким и родным, особенно если они входят в группы риска. И быть крайне аккуратным с употреблением алкоголя – в состоянии опьянения человек теряет бдительность, а злые люди не дремлют, - просит Валерий Бабурин.