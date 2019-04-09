К новому отопительному сезону в Мурманске появится котельная

СЕГОДНЯ 16:23 2019-04-09T16:23:38+03:00

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Еще несколько лет назад в Мурманске жилые дома грели "Мурманска ТЭЦ", "Мурманэнергосбыт" и рыбный порт. Но с последним вышла история: предприятие было приватизировано, котельная стала частной и новые владельцы в 2016 году заявили, что не будут греть дома. Мол, слишком накладно, забывают мурманчане за тепло платить.

Стало понятно - городу нужна новая котельная. И работа по ее созданию началась на улице Фестивальная у домов №2 и №4. Прошло почти за три года, и стройка на финишной прямой. Так, монтаж наружных инженерных сетей уже почти сделан.

– Все работы ведутся в соответствии с проектной документацией и идут по графику. Главная задача – запустить котельную к 1 сентября, чтобы обеспечить теплоснабжением, в первую очередь, учреждения образования и здравоохранения, - рассказал во время осмотра стройки глава администрации Мурманска Андрей Сысоев.

Для справки: новая котельная будет отвечать за 14 многоквартирных домов, детский сад № 41, Северный морской инженерный сервис, Мурманский индустриальный колледж, Мурманский центр стандартизации и метрологии, здание поликлиники № 1.

ИСТОЧНИК KP.RU