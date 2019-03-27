2019-03-27T17:50:01+03:00
Общество

Юнармейцы будут сообщать властям Мурманской области о крышах с сосульками и наледью

Врио губернатора Андрей Чибис поручил ребятам помочь навести порядок в ЖКХ
Анна СТЕПАНОВА
Поделиться:
Андрей Владимирович посетил конкурс "Юнармия Мурмана - 2019". Фото: правительство Мурманской области.Андрей Владимирович посетил конкурс "Юнармия Мурмана - 2019". Фото: правительство Мурманской области.
Изменить размер текста:

Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис продолжает знакомиться с новым для себя регионом. После вчерашнего ЧП на Рыбном проезде, когда 63-летнюю женщина получила серьезные травмы в результате падения на нее наледи с крыши дома № 8, тема ЖКХ проходит красной нитью во всех его встречах.

Так, сегодня Андрей Владимирович принял участие в открытии первого регионального смотра-конкурса «Юнармия Мурмана – 2019», который проходил в «Лапландия». Ребята съехались сюда со всей области, чтобы представить проекты и рассказать о патриотической работе.

Андрей Чибис особо подчеркнул важность волонтерских инициатив юнармейцев, предложив им еще одну – обращать внимание на состояние крыш во дворах своих городов.

- Мы попросили, чтобы отряды Юнармии помогли составить список проблемных адресов в своих муниципалитетах. И передали информацию о неубранных дворах и неочищенных крышах нам в штаб по наведению порядка в сфере ЖКХ через своих наставников. Для того чтобы мы могли мотивировать тех, кто за это отвечает быстро ситуацию исправить. Наша задача - в штабном режиме быстро отреагировать. И мы будем благодарны, если ребята придут нам на помощь, - аргументировал свою просьбу врио главы региона.

Напомним, движение Юнармии было создано в Заполярье 3 года назад.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Фотограф из Санкт-Петербурга хочет сделать проект об урбанизации Кольского полуострова
В Мурманске задержан гендиректор компании, ответственной за уборку крыши, с которой упала наледь
Житель Оленегорска избил спящего человека стаканом безо всякой причины
В Мурманске разрушающийся памятник военным строителям восстановят, как только поступят материалы
Мурманской стюардессе приписали роман с задержанным министром Михаилом Абызовым
Мурманский экс-мэр представит новую книгу «Что было, то было»
Ультрамарафонец из Мурманска пробежал 156 километров за 48 часов
Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис про падающие сосульки с крыш: "Это моя личная боль"
Мурманчанке на голову упала сосулька: следственный комитет области проводит обыски
Операцию для щенка, которого под Кандалакшей сбил поезд, решено отложить
На неделе Мурманской области в Москве готовили краба в ржаном блине и соленую треску
В Мурманской области рецидивист вернул бабушке украденные деньги и попросил прощения
Проверка слуха: Марина Ковтун займет место Татьяны Кусайко в Совете Федерации
Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис: "Мы живем у моря, и переплачивать за рыбу просто обидно"
В Мурманск приплыл «Арктический лебедь» из Норвегии, которого подозревают в незаконном промысле
Следком рассказал о тяжелых травмах мурманчанки, на которую упала сосулька
10 тысяч незарегистрированных снегоходов уничтожают природу Мурманской области
Проверка слуха: в Кандалакше группа школьниц избила 13-летнюю девочку
В Мурманском порту горело рыболовецкое судно "Ома"
Врачи из Кандалакши спасли новорожденного малыша в Чупе
Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис взял на контроль историю с упавшей на женщину сосулькой
В центре Мурманска на женщину упала сосулька, пострадавшая в реанимации
Мурманчане снова стали лидерами "Брейн-ринга"
В Мурманске сломанная задвижка оставила без воды 11 домов на улице Скальной
В столице Заполярья выберут «Мисс мурманчаночку-2019»
В Кировске Михаил Пореченков и Иван Охлобыстин утонули в сугробах