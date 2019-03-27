Юнармейцы будут сообщать властям Мурманской области о крышах с сосульками и наледью

СЕГОДНЯ 17:50 2019-03-27T17:50:01+03:00

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Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис продолжает знакомиться с новым для себя регионом. После вчерашнего ЧП на Рыбном проезде, когда 63-летнюю женщина получила серьезные травмы в результате падения на нее наледи с крыши дома № 8, тема ЖКХ проходит красной нитью во всех его встречах.

Так, сегодня Андрей Владимирович принял участие в открытии первого регионального смотра-конкурса «Юнармия Мурмана – 2019», который проходил в «Лапландия». Ребята съехались сюда со всей области, чтобы представить проекты и рассказать о патриотической работе.

Андрей Чибис особо подчеркнул важность волонтерских инициатив юнармейцев, предложив им еще одну – обращать внимание на состояние крыш во дворах своих городов.

- Мы попросили, чтобы отряды Юнармии помогли составить список проблемных адресов в своих муниципалитетах. И передали информацию о неубранных дворах и неочищенных крышах нам в штаб по наведению порядка в сфере ЖКХ через своих наставников. Для того чтобы мы могли мотивировать тех, кто за это отвечает быстро ситуацию исправить. Наша задача - в штабном режиме быстро отреагировать. И мы будем благодарны, если ребята придут нам на помощь, - аргументировал свою просьбу врио главы региона.

Напомним, движение Юнармии было создано в Заполярье 3 года назад.

ИСТОЧНИК KP.RU