2019-03-27T17:24:32+03:00
Политика

Мурманской стюардессе приписали роман с задержанным министром Михаилом Абызовым

Красавица Валентина Григорьева - сестра известной модели Екатерины Григорьевны
Ника СВЕТЛОВА
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Вчера, 26 марта, был задержан экс-министр «Открытого правительства» Михаил Абызов и 5 его подельниковВчера, 26 марта, был задержан экс-министр «Открытого правительства» Михаил Абызов и 5 его подельниковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Один из главных политических скандалов последних дней - обвинение экс-министра по координации деятельности "Открытого развития" Михаила Абызова в хищении крупной суммы денежных средств - речь идет о 4 миллиардах рублей. Сейчас он задержан и уже доставлен в суд.

Оказалось, что чиновник может быть связан с Заполярьем - ему приписывают роман с мурманской красавицей Валентиной Григорьевой. Это сестра известной модели Екатерины Григорьевой, которая раньше была ангелом Victoria's secret, а сейчас - жена вратаря футбольного клуба "Динамо" Антона Шунина.

Сестры вместе участвовали в шоу "Топ-модель по-русски" и дошли до финала. Но потом Валентина решила не продолжать карьеру на подиуме и стала стюардессой одной известной авиакомпании.

- По некоторым данным, Михаил случайно наткнулся на профиль уроженки Мурманска в соцсетях и, впечатлившись ее красотой, решил познакомиться. Узнать телефон Вали не составило труда. Она работала в бизнес-классе одной из авиакомпаний, и ей многократно присваивали титул самой красивой стюардессы России. Валентина подарила Михаилу сына. Мальчик появился на свет в элитной клинике в Подмосковье. Счастливый отец присутствовал во время родов и перерезал пуповину малышу. Для Абызова это уже четвертый ребенок, - сообщают наши коллеги.

Сейчас Валентина Григорьева удалила свой аккаунт из "ВКонтакте" и закрыла Instagram.

Сестры Екатерина (слева) и Валентина Григорьевы очень близки. Фото: vk.com/kate_gmodel

Сестры Екатерина (слева) и Валентина Григорьевы очень близки. Фото: vk.com/kate_gmodel

ИСТОЧНИК KP.RU

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