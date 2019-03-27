10 тысяч незарегистрированных снегоходов уничтожают природу Мурманской области

СЕГОДНЯ 11:15 2019-03-27T11:32:11+03:00

Сотрудники природоохранных структур регулярно наблюдают подобные картины во время рейдов. Только прицепы шире и снегоходов больше. Фото: архив «КП»

Владельцев таких машин будут строже контролировать, а также обяжут платить в областной бюджет - около 4-х тысяч рублей

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В Заполярье стремительно развивается туризм. Увы, явление это носит стихийный, зачастую даже варварский, характер: доходы мимо бюджета, наплевательское отношение к экологии...

Вот лишь одна из таких проблем. Гости из других регионов приезжают в Мурманскую область и гоняют на незарегистрированных снегоходах. Лихие «покатушки» причиняют зло живой природе. Пугают птиц и оленей в период гона, в результате чего нарушается популяция; портят кормовые запасы мха и ягеля, губят и без того хрупкое здоровье северных деревьев.

Между тем, в результате спроса на туризм число «диких» снегоходов неуклонно растет. И сейчас составляет примерно 10 тысяч единиц на Мурманскую область.

- Это еще примерные, щадящие оценки, полученные нами в результате мониторинга и опроса. В действительности их, скорее всего, гораздо больше, - рассказал КП председатель некоммерческой организации «Мурманский лосось»Валерий Иркашев. - В последнее время, в связи с развитием техники, значительно возросла нагрузка на все экосистемы Кольского полуострова.

Чтобы перевести это явление на цивилизованные рельсы, природозащитники предложили повысить контроль за снегоходами. И обязать владельцев к регистрации: цена вопроса около 4-х тысяч рублей, а деньги пойдут в бюджет.

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ИСТОЧНИК KP.RU