Средний и Рыбачий превратились в свалку

СЕГОДНЯ 11:32 2018-08-30T03:10:50+03:00

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Уникальный уголок дикой природы спрятался на севере Заполярья. Ягельный ковер желтых, красных, серых оттенков. Доверчивые нерпы и тюлени нежатся у побережья. Здесь, на полуостровах Рыбачий и Средний, разбит природный парк Мурманской области. Это на бумаге. А в реальности…

Заповедник-беспризорник

Тундра изуродована горами гниющего мусора. Чудесный природный подлесок растерзан колесами квадроциклов. Карликовые деревья, которые чудом привились на каменистой почве, безжалостно порублены для растопки.

Все дело в безнадзорности. На Среднем и Рыбачьем отбоя нет от посетителей. Людей влечет уникальная природа (здесь даже нашли 2 «вымерших» цветка), а также исторический бэкграунд (обнаружены останки первобытных людей и могилы времен Великой Отечественной войны). Да и просто хороший вид на Северный Ледовитый океан.

- Большинство гостей - приезжие. Больше всего ленинградцев. Еще я замечал туристов из Казани, Тамбова, Москвы и Китая. На самом деле, они-то не виноваты. Все дело в плохой организации, - заметил мурманский краевед Михаил Орешета. - Мусор просто некуда складывать. Надо поставить баки для отбросов. Я разговаривал с туристами. Они не против платить по 500 рублей на въезде в парк - для них это вообще не деньги! На эти средства можно было бы организовать вывоз мусора, проложить дороги для машин, наладить продажу дров…

Вопрос, кто же будет этим всем заниматься? Хозяев у Рыбачьего и Среднего сразу три: министерство природы, военные и администрация Печенги.

Спасти Средний и Рыбачий мог бы туристический налог. Фото: Вероника СЕЛИВЕРСТОВА

Главные по тарелочкам

Официально парк принадлежит Минприроды. На вывоз мусора денег нет. Дороговизна объясняется трудоемкостью процесса – нормальная дорога отсутствует. Но почему бы, и правда, не открыть контрольно-пропускной пункт, организовать рядом поселок для лесников? Ввести туристический сбор (даже Санкт-Петербург собирается!), организовать инфраструктуру? Увы, федеральный закон не разрешает такие эксперименты. К тому же, не вся территория полуостровов закреплена за ведомством. Самые лакомые для туристов места принадлежат Северному флоту (СФ). Соответственно, там больше всего мусора. Но СФ вины за собой не чувствует.

Перепись туристов

- Когда мы приходим на Рыбачий и Средний, потом всегда убираем за собой. Да, у нас здесь есть полигоны. Практически круглый год их посещают туристы. И только на короткий срок во время наших учений мы их перекрываем, хотя могли бы и насовсем закрыть. Мусор оставляют туристы – каждый из них должен убирать за собой. Почему бы не переписывать номера всех машин, которые туда приезжают и покидают территорию, чтобы знать наверняка, чем они там занимаются. Даже если мы поставим там контейнеры – кто и как будет их вывозить? Это очень отдаленный участок. К тому же сложность заключается в двоевластии. Этот участок закреплен еще и за Печенгой, - сообщили «КП» в пресс-службе СФ.

Увы, Печенга тоже не располагает деньгами для вывоза отходов с Рыбачьего. Да и населенному пункту принадлежит лишь крохотный кусочек от Рыбачьего, 1/10 часть. По мнению местных властей, забота о заповедных полуостровах – дело Минприроды.

Ретроспектива

Организация парка на Среднем и Рыбачьем началась в конце «нулевых». Отставка губернатора Евдокимова сделала паузу в этом деле вплоть до 2015 года. Тогда в Думе состоялся круглый стол.

- Прежний глава министерства природы Эльвира Макарова расписывала нам, как там все будет прекрасно. Какие будут роскошные кемпинговые площадки, будут везде ходить егеря с указками, рассказывая про редкие растения. Только один человек задал вопрос: «А кто будет мусор вывозить?» На него тут же зашикали, сказали, он ничего не понимает: министерство природы будет заключить договора на уборку… Где эти договора сейчас? Никаких мест для сбора мусора нет. Сейчас я вижу две главных проблемы. Первая: бесконтрольное посещение полуострова туристами. Вторая: поездки на квадроциклах, чьи колеса разрывают тундровый ягель. Причем, даже сильнее, чем военная техника, - пояснил «КП» источник в Печенгском районе, знакомый с ситуацией.

Проблему «троевластия» надо срочно решать. Уже ведутся переговоры об открытии передвижного визит-центра, чтобы лесники и природные инспекторы жили на Рыбачьем. А недавно в Минприроды провели совещание по поводу загрязнения парка. О результатах обещали сообщить позднее.