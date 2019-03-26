2019-03-26T11:19:38+03:00
Политика

СМИ снова отправляют министра здравоохранения Мурманской области Валерия Перетрухина в отставку

Врио губернатора Андрей Чибис оказался недоволен работой главы ведомства
Мария ПАШЕНКОВА
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Скажет ли врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис министру: "Валерий Геннадьевич, ваша остановка. Приехали!"? Фото: пресс-служба правительства Мурманской областиСкажет ли врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис министру: "Валерий Геннадьевич, ваша остановка. Приехали!"? Фото: пресс-служба правительства Мурманской области
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Говорить, что над министром здравоохранения Мурманской области Валерием Перетрухиным сгущаются тучи как-то неправильно. Все-таки на такой должности и в такой сфере сложно нравится всем. Но в ноябре 2018 года региональные СМИ описали положение дел Валерия Геннадьевича совсем в темных тонах, мол, отставка на горизонте. Припомнили ему и объединение поликлиник в Мурманске, и историю Дарьи Стариковой, и много еще чего.

Сейчас Перетрухину вновь прочат уход, и не безосновательно. К работе приступил врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис, и уже дважды он публично прошелся по министру. Сначала на оперативном совещании, а потом во время визита в поликлинику №2 и "Севрыбу". Туда врио губернатора приехал, что логично, с главным по медицине в регионе.

Увиденным Чибис остался не доволен и посоветовал Валерию Перетрухину готовиться к новой встречи в правительстве, где ему дадут возможность рассказать о болевых точках здравоохранения. Не исключено, что это станет поводом для заявления по собственному желанию.

В пресс-службе правительства Мурманской области ситуацию с министром не комментируют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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