2019-03-23T13:25:44+03:00
Происшествия

В Мурманской области горел оздоровительно-образовательный лагерь "Гандвиг"

Учреждение тушили 55 пожарных
Ника СВЕТЛОВА
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Третий корпус "Гандвига" тушили 55 человек. Фото: МЧС Мурманской областиТретий корпус "Гандвига" тушили 55 человек. Фото: МЧС Мурманской области
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"Гандвиг" - или официально Мурманский областной загородный стационарный оздоровительно-образовательный лагерь - принимает смены круглый год. Путевки сюда дают только бесплатно юным северянам в возрасте от 6 до 18 лет.

Находится лагерь на берегу Белого моря в одноименном поселке. Утром 23 марта сюда было стянуто два пожарно-спасательных подразделения.

- В 7.40 на пульт дежурной службы "01" поступила информация о возгорании в "Гандвиге". Его зафиксировали в подвале третьего корпуса для персонала, - уточняет пресс-служба МЧС по Мурманской области.

На борьбу с огнем ушло почти пять часов - пожар ликвидировали в 12.47. Отмечается, что пострадавших детей или взрослых нет.

Причина ЧП устанавливается. Рассматриваются версии с неисправной проводкой и неосторожным обращением с техникой.

Напомним, в начале февраля в Кузомени полностью сгорело деревянное здание школы. В нее ходили всего четыре ученика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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