В Мурманской области горел оздоровительно-образовательный лагерь "Гандвиг"
"Гандвиг" - или официально Мурманский областной загородный стационарный оздоровительно-образовательный лагерь - принимает смены круглый год. Путевки сюда дают только бесплатно юным северянам в возрасте от 6 до 18 лет.
Находится лагерь на берегу Белого моря в одноименном поселке. Утром 23 марта сюда было стянуто два пожарно-спасательных подразделения.
- В 7.40 на пульт дежурной службы "01" поступила информация о возгорании в "Гандвиге". Его зафиксировали в подвале третьего корпуса для персонала, - уточняет пресс-служба МЧС по Мурманской области.
На борьбу с огнем ушло почти пять часов - пожар ликвидировали в 12.47. Отмечается, что пострадавших детей или взрослых нет.
Причина ЧП устанавливается. Рассматриваются версии с неисправной проводкой и неосторожным обращением с техникой.
Напомним, в начале февраля в Кузомени полностью сгорело деревянное здание школы. В нее ходили всего четыре ученика.
ИСТОЧНИК KP.RU