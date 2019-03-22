В Мурманской области ищут северян, похожих на Ивана Охлобыстина, Михаила Пореченкова и Екатерину Шпицу

СЕГОДНЯ 18:07 2019-03-22T18:07:09+03:00

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В марте 2018 года в Мурманской области начали снимать сериал "Полярный 17", главные роли в котором доверили Михаилу Пореченкову и Ивану Охлобыстину.

Одного сезона для работы не хватило, поэтому съемки продолжились этой весной. Причем у северян есть шанс стать частью проекта.

Так, для массовки набирали участников среди жителей Мурманской области. Как пример - искали "моржа", который бы смог стать героем сцен с погружением в холодную воду.

- В данный момент нам необходимы люди, которые бы стали дублерами актеров сериала. То есть были бы похожи по комплекции, росту, цвету волос на Антона Богданова, Ивана Охлобыстина, Михаила Пореченкова, Екатерину Шпицу. В кадре не будет видно их лиц, только фигуру, - рассказал "КП" бригадир массовки Андрей Нестеренко.

Съемки, ориентировочно, продлятся до 3-4 апреля.

Напомним, сюжет сериала "Полярный 17" выстроен вокруг бандита по кличке "Мясник", которого дружки подозревают в краже у них солидного куша.

ИСТОЧНИК KP.RU