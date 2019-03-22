Олег Минин о программе «Арктический доктор»: «Это все равно, что наполнять ванну, не заткнув слив»

СЕГОДНЯ 16:42 2019-03-22T16:42:21+03:00

В отличие от чиновников регионального минздрава Олег Минин точно знает, сколько врачей покинуло Мурманскую область в 2018 году. Фото: Людмила ШЕКА

В 2018 году в Мурманскую область приехало 17 врачей. Сколько уехало – тайна за семью печатями

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Заседание Мурманской областной Думы, которое прошло 21 марта, ознаменовалось не только прощальной речью теперь уже экс-губернатора Заполярья Марины Ковтун, но и бурными обсуждениями в частности проекта закона о мерах соцподдержки, направленных на привлечение на Кольский полуостров врачей, больше известного как программа «Арктический доктор». Его народным избранникам представила первый заместитель министра здравоохранения региона Людмила Ушакова.

- Реализация этого закона в 2018 году показало высокую заинтересованность врачей в заключение трудовых договор с медицинскими организациями Заполярья. В частности в учреждения области было привлечено 17 специалистов, из которых три – высшей категории, 11 – первой и три – второй, - привела в качестве аргумента статистику Людмила Ушакова.

Однако на вопрос депутата и главного врача Мурманского многопрофильного центра имени Н.И. Пирогова Олега Минина, сколько врачей за минувший год покинуло Мурманскую область, замминистра ответить не смогла и получила не только исчерпывающую справку, но и критику предлагаемого закона.

- Мы пытаемся наполнить ванну водой, не заткнув слив пробкой. По моим данным, в 2018 году из региона уехало от 56 до 118 специалистов. И речь идет не о людях предпенсионного и пенсионного возраста, - подчеркнул Олег Минин.

ИСТОЧНИК KP.RU