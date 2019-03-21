2019-03-21T15:11:22+03:00
Политика

Спикер Мурманской областной Думы: «Компетентность Марины Ковтун помогла в решении многих проблем»

Сергей Дубовой пожелал экс-главе региона оставаться такой же доброй, отзывчивой и коммуникабельной
Мария ПАШЕНКОВАЕлена МОЛОДЦОВА
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Марину Ковтун народные избранники провожали, аплодируя стоя. Фото: Мурманская областная Дума.Марину Ковтун народные избранники провожали, аплодируя стоя. Фото: Мурманская областная Дума.
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20 марта губернатор Мурманской области Марина Ковтун объявила о своей отставке. Напомним, интрига по этому поводу тянулась три дня. После брифинга, на котором глава региона сделала судьбоносное заявление, Марина Васильевна отправилась прямиком на заседание Мурманской областной Думы, чтобы попрощаться с народными избранниками, с которыми работала бок о бок все эти годы.

- Мне не стыдно ни за один проработанный день. Мы спорили, двигались вперед, где-то ошибались. Нам удалось прочно встать на рельсы арктического развития и создать хороший фундамент будущей пятилетки. Хотелось бы горячо поблагодарить вас за совместную кропотливую работу. Кланяюсь вам! Мне было приятно с вами работать. Я чувствовала человеческий отклик. Буду помнить всех вас, - сказал Марина Васильевна.

Губернатор также отметила, что ее отчет о проделанной работе, безусловно, будет, а свою прощальную речь она в него превращать не хотела.

- Мы признательны за нашу совместную работу. Ваша компетентность помогала в решении многих вопросов. Все решения, которые вы принимали, были на благо Мурманской области. Главное - сохранена стабильность региона и выполнены все обязательства перед населением. Всех благ! Оставайтесь такой же доброй, отзывчивой и коммуникабельной. Мы вас ценим и уважаем, - взял слово председатель Мурманской областной думы Сергей Дубовой.

Марину Ковтун народные избранники провожали, аплодируя стоя. А вот от прощальных объятий с коллегами она отказалась, заметив: «Долгие проводы - лишние слезы».

ИСТОЧНИК KP.RU

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