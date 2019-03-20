2019-03-20T18:32:16+03:00
Происшествия

В Мурманске прямо на ходу отвалилось колесо у автобуса №205

В этот момент единица общественного транспорта совершала междугородый рейс в Видяево
Иван ПЕТРОВ
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На улице Копытова автобус отбросил... нет, не копыта. Колесо! Фото: Игорь ФедотовНа улице Копытова автобус отбросил... нет, не копыта. Колесо! Фото: Игорь Федотов
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Прости, прощай! Оно улетело и не обещало вернуться... В Мурманске произошел неприятный (и потенциально опасный) транспортный инцидент. Отвалилось колесо у пригородного автобуса. Причем, прямо на ходу. Случилось это утром 20 марта.

Подтвердить информацию официально пока не удалось, но фото с места происшествия выглядит более чем убедительно. Вот автобус, а вот и отвалившееся колесо - стоит рядом с ним. Снимок выложил в соцсеть мурманчанин Игорь Федотов. Подписчики группы тут же подключились к обсуждению тревожной записи.

- Хорошо, что в городе! На трассе, во встречные легковушки, страшное дело! - пишет Юрыч Ольнев.

- Второй случай за месяц! - негодует Артем Селик.

- И это автобусы межгорода, - сокрушается Алексей Петровский.

- Вот кто его проверял перед отправкой в путь??? - интересуется Костя Зотов.

Хороший вопрос! «Электротранспорт» пояснил нам, что проблемный автобус - не их. По предварительным данным, принадлежит он «Мурманскавтотрансу». В настоящий момент «КП» ожидает пояснения от компании-перевозчика. К счастью, ДТП обошлось без пострадавших - происшествие даже не зарегистрировано в дорожной полиции.

Это не первый случай, когда общественный транспорт Заполярья «садится в лужу». Два года назад отлетело колесо у автобуса в Кандалакше, а буквально в позапрошлом месяце автобус № 106 ездил по Мурманску с «парализованным» колесом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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