По Мурманску и области ездил пригородный автобус с недействующим колесом
Неприятную гамму чувств испытали северяне при просмотре очередного ролика в соцсети «Вконтакте». Видео, снятое из салона легковушки, показывает нам участок в районе одного из торговых центров заполярной столицы.
Видно, как по дороге «ползет» пригородный автобус №106, который проводит перевозки между Мурманском и Мурмашами. Внезапно за кадром слышится нецензурная брань водителя легковушки, после чего нам показывают сам источник негодования. Оказывается, у автобуса заклинило... переднее колесо.
В ходе обсуждения видео его автор, Владислав Азаров, заметил: он, дескать, пытался остановить транспортное средство и предупредить водителя. Впрочем, одна из пассажирок автобуса, участвовавшая в обсуждении, с этим не согласилась.
- Да где ты вышел на дорогу-то? Не останавливал никто. Всем по барабану было. Как ехали, так и ехали до самых Мурмашей, до Зеленой, - заметила в соцсети мурманчанка Марина Максимова.
К счастью, парализованный на одну «ногу» автобус выполнил свой рейс без происшествий. Тем не менее, компании «Североморское АТП» следует принять во внимание случившееся. И, конечно же, отремонтировать транспортное средство, чтобы минимизировать риски в будущем.
Кстати говоря, «сто шестой» проезжает по опасному участку. На финальном отрезке своего пути автобус следует вдоль крутого обрыва, который спускается в сторону Кольского залива.