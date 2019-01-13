2019-01-13T12:33:57+03:00
Происшествия

По Мурманску и области ездил пригородный автобус с недействующим колесом

Хотя пассажиры «сто шестого» благополучно добрались до Мурмашей, случай обсуждается в интернете с негодованием
Иван ПЕТРОВ
Поделиться:
Фото: группа "Мурманск ДТП ЧП"Фото: группа "Мурманск ДТП ЧП"
Изменить размер текста:

Неприятную гамму чувств испытали северяне при просмотре очередного ролика в соцсети «Вконтакте». Видео, снятое из салона легковушки, показывает нам участок в районе одного из торговых центров заполярной столицы.

Видно, как по дороге «ползет» пригородный автобус №106, который проводит перевозки между Мурманском и Мурмашами. Внезапно за кадром слышится нецензурная брань водителя легковушки, после чего нам показывают сам источник негодования. Оказывается, у автобуса заклинило... переднее колесо.

В ходе обсуждения видео его автор, Владислав Азаров, заметил: он, дескать, пытался остановить транспортное средство и предупредить водителя. Впрочем, одна из пассажирок автобуса, участвовавшая в обсуждении, с этим не согласилась.

- Да где ты вышел на дорогу-то? Не останавливал никто. Всем по барабану было. Как ехали, так и ехали до самых Мурмашей, до Зеленой, - заметила в соцсети мурманчанка Марина Максимова.

К счастью, парализованный на одну «ногу» автобус выполнил свой рейс без происшествий. Тем не менее, компании «Североморское АТП» следует принять во внимание случившееся. И, конечно же, отремонтировать транспортное средство, чтобы минимизировать риски в будущем.

Кстати говоря, «сто шестой» проезжает по опасному участку. На финальном отрезке своего пути автобус следует вдоль крутого обрыва, который спускается в сторону Кольского залива.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жителю Мончегорска грозит 2 года колонии из-за радиостанции и автомагнитолы
В Мурманске пропал 15-летний подросток с карими глазами
Финский батюшка причастил жителей Мурманской области, попавших в ДТП
Крещенские купания в Кандалакше отменяют второй год подряд
На выезде из Мурманска столкнулись две фуры
На выходных в Мурманской области потеплеет до -8°
Следственный комитет проверит обстоятельства ДТП с автобусом, который перевозил 11 юных спортсменов
В Мончегорске устроили зимний велоспринт
Умер лосенок, который под Апатитами попал под машину
Четыре мурманчанина были удостоены государственных наград
На объезде под Мурманском столкнулись три иномарки
Фестиваль сказки «Морозко» откроется в Оленегорске уже сегодня
Чтобы вернуть электричество в дома Островного, «Колэнерго» пришлось использовать вертолет
Липовые квитанции: прокуратура Мурманска заинтересовалась извещениями о необходимости проверить счетчики
В Мурманской области на пожаре спасен человек
11 детей эвакуировали из автобуса, застрявшего в снегу на трассе «Кола»
В Хибинах вырос риск схода лавины
В Апатитах спасают лосенка, которого сбила машина
В Мурманске пропал сотрудник салона сотовой связи с усами и бородой
Младенец из Мурманской области, закутанный зимой в одну простынь, спасся в куртке пристава
Проезд на дорогах «Кола» и «Заполярный-Сальмиярви» закрыт