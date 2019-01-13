По Мурманску и области ездил пригородный автобус с недействующим колесом

СЕГОДНЯ 12:07 2019-01-13T12:33:57+03:00

Хотя пассажиры «сто шестого» благополучно добрались до Мурмашей, случай обсуждается в интернете с негодованием

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Неприятную гамму чувств испытали северяне при просмотре очередного ролика в соцсети «Вконтакте». Видео, снятое из салона легковушки, показывает нам участок в районе одного из торговых центров заполярной столицы.

Видно, как по дороге «ползет» пригородный автобус №106, который проводит перевозки между Мурманском и Мурмашами. Внезапно за кадром слышится нецензурная брань водителя легковушки, после чего нам показывают сам источник негодования. Оказывается, у автобуса заклинило... переднее колесо.

В ходе обсуждения видео его автор, Владислав Азаров, заметил: он, дескать, пытался остановить транспортное средство и предупредить водителя. Впрочем, одна из пассажирок автобуса, участвовавшая в обсуждении, с этим не согласилась.

- Да где ты вышел на дорогу-то? Не останавливал никто. Всем по барабану было. Как ехали, так и ехали до самых Мурмашей, до Зеленой, - заметила в соцсети мурманчанка Марина Максимова.

К счастью, парализованный на одну «ногу» автобус выполнил свой рейс без происшествий. Тем не менее, компании «Североморское АТП» следует принять во внимание случившееся. И, конечно же, отремонтировать транспортное средство, чтобы минимизировать риски в будущем.

Кстати говоря, «сто шестой» проезжает по опасному участку. На финальном отрезке своего пути автобус следует вдоль крутого обрыва, который спускается в сторону Кольского залива.