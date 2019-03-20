За две недели в Госжилинспекцию Мурманской области поступило порядка 180 жалоб на нечищеные от снега дворы

СЕГОДНЯ 14:51 2019-03-20T14:51:54+03:00

А пока чиновники выясняют, куда и кто должен вывозить снег, дворы в Мурманске и области продолжают утопать в снегу. Фото: группа "Мурманск"

Изменить размер текста: A A

Зачастившие на Кольский полуостров снегопады то и дело прибавляют хлопот дорожным службам, но если с главными магистралями в Заполярье все достаточно неплохо, то автомобилистам, пытающимся выбраться из заснеженных дворов, приходится несладко. По совету губернатора Мурманской области Марины Ковтун, они стали обращаться в Государственную жилищную инспекцию региона, но, как выяснилось, там им помочь тоже не могут.

- К нам поступает большое количество обращений по дворам. За последние две недели было подано порядка 180 жалоб, - привела статистику руководитель Госжилинспекции Алена Кузнецова. - Разумеется, мы контролируем работу управляющих компаний, но уборка дворовых территорий относится не к ЖКХ, а к правилам благоустройства, за которые отвечают муниципалитеты.

В ГЖИ не отрицают, проблема с вывозом снега есть, но ее решение упирается в насущный вопрос «Куда?». Ведь образовавшиеся в результате работы жилищников завалы нельзя свалить на любой удобной территории, в противном случае будет нарушено природоохранное законодательство. Муниципалитеты выделяют специальные участки, место на которых довольно быстро заканчивается.

- Проблема комплексная, - подчеркнула Алена Александровна.

ИСТОЧНИК KP.RU