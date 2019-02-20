2019-02-20T09:54:10+03:00
Общество

Губернатор Мурманской области управляет уборкой дворов от снега в ручном режиме из Москвы

Instagram Марины Ковтун завален комментариями на нерадивые управляющие компании
Елена МОЛОДЦОВА
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Марина Ковтун попросила муниципалитеты привести управляющие компании в чувства и убрать во дворах снег.Марина Ковтун попросила муниципалитеты привести управляющие компании в чувства и убрать во дворах снег.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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- Андрей Иванович, добрый день! Прошу взять на контроль уборку дворов по проспекту Ленина, 96 и 41, Кольскому, 70, улицам Воровского, 13, Старостина, 30, всему микрорайону Маклакова - Скальная - Связи, Тарана от дома №16 до дома №22, Буркова, 33 и 37, Фадеев ручей, 26, - дает указания главе администрации Мурманска Андрею Сысоеву прямо из Москвы глава региона Марина Ковтун.

Марина Васильевна на два дня уехала в Первопрестольную в командировку, а в это время Кольский полуостров буквально завалило снегом, но если основные автомагистрали и улицы дорожные службы исправно чистят, то во дворах автолюбителям приходится несладко - машины вязнут в снегу. Буксуют даже мусоровозы.

- Обстановка на трассах сложная. Дорожные службы региона приведены в режим повышенной готовности. Муниципальные власти должны проследить за уборкой дворов и междомовых проездов, проконтролировать работу управляющих компаний. Если в Вашем дворе уборки не будет, сообщайте мне в комментариях. Будем включать режим ручного управления, - написала в своем Instagram Марина Ковтун.

И получила сотни откликов от возмущенных снежным произволом северян. В одни дворы снегоуборочная техника не заглядывала с начала зимы.

- Ленина, 41 снег не убран. На заявки отвечают, что на контроле до 15 марта, – пожаловалась мурманчанка Марина Никулина.

- 15 марта? Совсем что ли берега потеряли?! Разберемся! - незамедлительно ответила ей губернатор.

Правда, есть и те, кто в комментариях благодарит свои управляющие компании за заботу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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