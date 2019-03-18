На Мурманск надвигается циклон Igor

СЕГОДНЯ 15:57 2019-03-18T15:57:16+03:00

Он принесет с собой сильный снег

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Март решил с лихвой компенсировать недостаток снега в начале зимы. Идущие с Баренцева моря циклоны один за одним бомбардируют Кольский полуостров снежными зарядами, оставляя совсем немного времени дорожным службам и автомобилистам на передышку.

Буквально в эти часы на Мурманск надвигается очередной циклон по имени Igor. Правда, основную свою силу этот страстный «мужчина» обрушит на юг области, до столицы Заполярья он дойдет к вечеру изрядно ослабевшим.

- Во второй половине дня 18 марта и ночью 19 марта на севере Кольского полуострова и в Мурманске ожидается сильный снег. Ухудшение состояния дорог, - предупреждает мурманский гидрометцентр. - В районе столицы Заполярья уже выпало 78% месячной нормы осадков и высота снега увеличилась на 5-9 сантиметров.

Как рассказал администратор и идейный вдохновитель группы «Погода в Мурманске» Виталий Макаров, каждому циклону, затрагивающему Европу, имена дают в Берлинском метеорологическом институте. Список названий расписан до конца года. Каждая новая воздушная масса в виде атмосферного вихря именуется в порядке очереди.

ИСТОЧНИК KP.RU