Мурманский общественник Роман Глек про видео с дракой: «С девушкой мы выясняли личные отношения»

СЕГОДНЯ 09:47 2019-03-19T10:21:59+03:00

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В СМИ продолжает развиваться сериал с членом молодежной палаты Мурманской области, владельцем популярного паблика во «ВКонтакте» и кальянной «1916» Романа Глека в главной роли. Напомним, вчера одно из информационных агентств опубликовала видео, на котором общественник избивает, как выяснилось, свою девушку.

- Мне не хочется рассказывать об этой ситуации, я до сих пор эмоционально переживаю случившееся. У нас было выяснение личных отношений. Хочу сказать лишь одно: с девушкой мы помирились, каких-либо претензий друг к другу не имеем, - прокомментировал «КП» неприятный инцидент Роман Глек. - Хочу добавить, информация, размещенная на «СеверПост» об уголовном деле не соответствует действительности – его просто нет.

По информации группы «Мурманск ДТП ЧП», уголовное дело все же было, но его закрыли по примирению сторон, которое обошлось общественнику в 250 тысяч рублей. Кстати, сама ссора, перешедшая в резонансную драку, разгорелась из-за банальной ревности – в сердцах девушка хотела ударить Романа по недавно прооперированному колену и этим вывела его из себя.

ИСТОЧНИК KP.RU