СМИ: Известный в Мурманске общественник избил девушку

СЕГОДНЯ 16:34 2019-03-18T16:34:35+03:00

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В сети набирает просмотры видео драки между мужчиной и женщиной в одном из развлекательных заведений столицы Заполярья. На коротком ролике можно хорошо рассмотреть незамысловатый сюжет, как молодые люди разговаривают на повышенных тонах, а потом мужчина накидывается на блондинку и даже начинает ее душить.

Журналисты «СеверПост» опознали в мужчине, сыгравшем главную роль в резонансном видео, члена молодежной палаты Мурманской области и владельца популярного паблика в «ВКонтакте» и кальянной «1916» Романа Глека. По словам источника информагентства, запись сделана в принадлежащем Глеку заведении. Известно, что инцидент произошел в ноябре 2018 года. Мурманчанка, по данным СМИ, попала в больницу с многочисленными ушибами и переломами.

Разумеется, подтвердить это скандальное предположение может либо сам известный общественник, либо суд, который вынесет обвинительный приговор по уголовному делу, если таковое было и дойдет до суда.

- Во всех остальных случаях главного подозреваемого защищает закон о персональных данных, - подчеркнули в УМВД по Мурманской области.

Между тем, как рассказали «КП» бывшая сотрудница кальянной «1916», Роман нередко появляется с женщинами в своем заведении и именно в комнате, которая запечатлена на видео, проводит с ними время.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="192" height="112" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/697848" frameborder="0"></iframe> СМИ: Известный в Мурмнаске общественник избил девушку.В сети появилось видео драки между мужчиной и женщиной в одном из развлекательных заведений столицы Заполярья. На коротком ролике можно хорошо рассмотреть, как молодые люди разговаривают на повышенных тонах, а потом мужчина накидывается на блондинку с кулаками и даже начинает ее душить. Журналисты «СеверПост» опознали в мужчине, сыгравшем главную роль в резонансном видео, члена молодежной палаты Мурманской области и владельца популярного паблика в ВКонтакте и кальянной «1916» Романа Глека. Автор: СеверПост! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU