2019-03-18T16:34:35+03:00
Происшествия

СМИ: Известный в Мурманске общественник избил девушку

В полиции не подтвердили информацию, сославшись на закон о персональных данных
Варвара РУСЛАНОВА
Поделиться:
Видео крайне низкого качества. На нем можно разглядеть лишь силуэты дерущихся. Фото: СеверПостВидео крайне низкого качества. На нем можно разглядеть лишь силуэты дерущихся. Фото: СеверПост
Изменить размер текста:

В сети набирает просмотры видео драки между мужчиной и женщиной в одном из развлекательных заведений столицы Заполярья. На коротком ролике можно хорошо рассмотреть незамысловатый сюжет, как молодые люди разговаривают на повышенных тонах, а потом мужчина накидывается на блондинку и даже начинает ее душить.

Журналисты «СеверПост» опознали в мужчине, сыгравшем главную роль в резонансном видео, члена молодежной палаты Мурманской области и владельца популярного паблика в «ВКонтакте» и кальянной «1916» Романа Глека. По словам источника информагентства, запись сделана в принадлежащем Глеку заведении. Известно, что инцидент произошел в ноябре 2018 года. Мурманчанка, по данным СМИ, попала в больницу с многочисленными ушибами и переломами.

Разумеется, подтвердить это скандальное предположение может либо сам известный общественник, либо суд, который вынесет обвинительный приговор по уголовному делу, если таковое было и дойдет до суда.

- Во всех остальных случаях главного подозреваемого защищает закон о персональных данных, - подчеркнули в УМВД по Мурманской области.

Между тем, как рассказали «КП» бывшая сотрудница кальянной «1916», Роман нередко появляется с женщинами в своем заведении и именно в комнате, которая запечатлена на видео, проводит с ними время.

СМИ: Известный в Мурмнаске общественник избил девушку.В сети появилось видео драки между мужчиной и женщиной в одном из развлекательных заведений столицы Заполярья. На коротком ролике можно хорошо рассмотреть, как молодые люди разговаривают на повышенных тонах, а потом мужчина накидывается на блондинку с кулаками и даже начинает ее душить. Журналисты «СеверПост» опознали в мужчине, сыгравшем главную роль в резонансном видео, члена молодежной палаты Мурманской области и владельца популярного паблика в ВКонтакте и кальянной «1916» Романа Глека. Автор: СеверПост! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Мурманске у "Автопарка", где одна машина приземлилась на другую, поставили знак "Неровная дорога"
В правительстве Мурманской области прокомментировали информацию об отставке Марины Ковтун
При Мурманской областной больнице построят две вертолетных площадки
На Мурманск надвигается циклон Igor
Жительница Мурманска изрезала своего приятеля ножом, чтобы прогнать из квартиры
Бывший глава Мурманска написал книгу "Записки опального мэра"
В Мурманске на переезде Volkswagen Polo въехал в товарный поезд
В Мурманской области видели Волгу из «Безумного Макса» и «Фолаута»
В Мурманске заведующая детского садика украла почти полтора миллиона рублей
Мурманская область оказалась в числе регионов с самой высокой безработицей
В Североморске двум знакомым, пытавшимся выгородить подругу перед судом, грозит штраф
Полиция прокомментировала информацию о похитителях бензина в Мурманской области
Мурманчанин спалил Toyota Land Cruiser и Hummer из-за того, что водитель машин задел его зеркалом
Епископа Мурманского и Мончегорского Митрофана возвели в сан митрополита
В Мурмашах собирают подписи, чтобы вернуть на работу уволенного дворника
Рэпер L'One считал, до Антарктиды можно доехать из Мурманска
Благодаря главе Кольского района у юных хоккеистов-любителей из Причального теперь есть форма
«Улица» бесплатно раздавала мурманчанам горячую кашу с тушенкой и чай