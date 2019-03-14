«Все называли меня сумасшедшим!»: Рэм Баркай на Чемпионате по ледяному плаванию в Мурманске

СЕГОДНЯ 15:20 2019-03-14T16:55:00+03:00

Рэм Баркай вот уже 11 лет плавает в ледяной воде, от ноля по Цельсию и ниже. При этом гражданин ЮАР выглядит просто превосходно. Фото: Виктор КОСТРОВ

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- Куда пропал? Неужели не приехал, - перешептывались гости перед началом конференции 14 марта - накануне Чемпионата по ледяному плаванию в Мурманске.

Предметом разговора был основатель ледяного плавания, спортсмен из ЮАР Рэм Баркай. И все это время пловец находился у всех на виду. Просто мы его не узнавали. Крепкий и загорелый мужчина в самом расцвете сил просто не вязался у нас с Арктикой. А зря! Смелости у Рэма, как и у других приехавших в Мурманск спортсменов, хватает. Судя по их виду, они не то что Семеновское озеро - Северный ледовитый океан переплывут.

- Интересный вопрос, почему данный вид спорта с такой скоростью набирает популярность. Когда 11 лет назад я начал плавать во льдах, все говорили мне: «Ты сумасшедший!». А я говорю: «Нет, я не сумасшедший». Теперь посмотрите на всех этих людей из 32-х стран, - улыбнулся Рэм Баркай и обвел рукой конференц-зал, забитый иностранными и российскими спортсменами.

Кстати, больше всего участников прибыло к нам из Великобритании. Интенсивно развивается ледяное плавание и во Франции, Чехии, Польше, Нидерландах.

Напомним, чемпионат 2019 года состоится в Мурманске. Церемония открытия и первый заплыв пройдут 15 марта на Семеновском озере.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/697188" frameborder="0"></iframe> В Мурманск на Чемпионат по ледяному плаванью прибыл Рэм Баркай.Иностранный пловец, а также другие гости из Великобритании и Нидерландов, пообщались с мурманчанами.Виктор КОСТРОВ

ИСТОЧНИК KP.RU